Daniil Medvedev a reușit ceea ce nu a izbutit niciodată în carieră. Rusul și-a apărat pentru prima dată un titlu pe circuitul profesionist, după o revenire spectaculoasă în finala turneului de la Almaty. Deși a pierdut primul set, fostul lider mondial a întors soarta meciului și a cucerit al patrulea trofeu al sezonului.

Daniil Medvedev a triumfat la Almaty după o finală în care a avut nevoie de aproape două ore pentru a-l învinge pe georgianul Nikoloz Basilashvili. Principalul favorit al competiției, Medvedev, a fost pus la încercare încă din primul set. Basilashvili, venit din calificări și clasat pe locul 128 în ierarhia ATP, a jucat curajos și a câștigat la tie-break, cu 8 la 6, un prim set echilibrat. Rusul a reacționat însă convingător. În actul secund, a preluat controlul schimburilor, a profitat de greșelile adversarului și s-a impus categoric, cu 6 la 1. Apoi în manșa decisivă, Medvedev a continuat să pună presiune la retur și a închis partida cu 6 la 3, după o oră și 53 de minute de joc.

Succesul are o semnificație specială pentru Medvedev. În vârstă de 30 de ani, fostul lider mondial a câștigat pentru prima dată două ediții consecutive ale aceluiași turneu ATP, după ce cucerise trofeul de la Almaty și în 2025. Mai mult, acesta este al 25-lea titlu al carierei și al patrulea obținut în 2026, după victoriile de la Brisbane, Dubai și Hangzhou. Toate cele patru trofee din acest an au fost câștigate pe suprafață dură. Victoria îl apropie pe Medvedev și de calificarea la Turneul Campionilor, acolo unde se întâlnesc cei mai buni 8 jucători ai anului.