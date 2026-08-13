Înotătorul român David Popovici face furori la Campionatele Europene. Aseară Popovici a cucerit aurul la 100 de metri liber și a devenit campion european, pentru a treia oară consecutiv. Iar astăzi românul a defilat deja în proba de 200 de metri liber și țintește o nouă medalie de aur, în cursa de mâine.

David Popovici a fost de neoprit aseară în finala de 100 metri stil liber de la Paris. Înotătorul român a câștigat proba în 46,56 secunde și și-a apărat titlul continental cucerit la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024. Popovici a avut o cursă excelentă și a coborât cu 16 sutimi sub recordul competiției pe care tot el îl stabilise, în semifinale. La doar 21 de ani, românul a devenit astfel pentru a treia oară consecutiv campion european la 100 de metri liber.

În acest moment, David Popovici deține 7 dintre cele mai bune 10 rezultate din istoria probei de 100 metri liber, fiind tot mai aproape de reeditarea sau chiar depășirea bornei de 46.40 secunde, stabilite de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice din 2024.

Dar până atunci David David Popovici țintește acum la Paris un nou titlu continental. Românul e neînvins în probele majore de 200 metri liber de peste trei ani și este mare favorit ca mâaine să reușească o nouă dublă de aur în caăitala Franței.

David POPOVICI, CAMPION, ROMÂNIA: „Dacă câștig și la 200 o să-mi apăr titlurile la ambele probe, pentru a treia oară la rând. Mi-a plăcea să fac asta. ”

La mai puțin de 24 de ore de când a cucerit un nou aur european în proba de 100 metri liber, David Popovici a revenit astăzi în bazinul de la Saint Denis pentru calificările de la 200 metri liber. Sportivul în vârstă de 21 de ani a defilat și acolo, iar mâine se va bate pentru o nouă medalie în finala mare.