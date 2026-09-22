De la emoțiile debutului în circuit, la primul trofeu WTA în doar opt luni. Tenismena din Spania, Kaitlin Quevedo a întors spectaculos finala de la Sao Paulo și a cucerit primul titlu important din carieră. La doar 20 de ani, Quevedo își trece astfel numele pe lista campioanelor WTA și urcă spectaculos în clasamentul mondial.

Tenismena Kaitlin Quevedo are motive serioase de sărbătoare. Iberica a cucerit, la Sao Paulo, primul său titlu din circuitul WTA, după ce a învins-o în finală pe argentinianca Nadia Podoroska, scor 4 la 6, 6 la 4 și 6 la 2. Finala trebuia să se joace duminică, însă ploile abundente au dat peste cap programul turneului, astfel partida a fost reprogramată pentru aseară.

Nadia Podoroska, aflată la rândul ei la prima finală WTA din carieră, a început mai bine. Argentinianca a condus cu 3 la 0 și, chiar dacă Quevedo a recuperat un break, Podoroska și-a adjudecat primul set cu 6 la 4. În actul secund, cele două și-au împărțit breakurile la început, dar Quevedo a rezistat presiunii și a făcut break în game-ul al zecelea, egalând situația la seturi. Iar decisivul a fost aproape fără istoric.

Spaniola a câștigat primele cinci game-uri, în timp ce Podoroska a încercat să revină. Nu a mai fost însă suficient. Quevedo a închis partida la a doua minge de meci și a ridicat trofeul la Sao Paulo.

Turneul de la Sao Paulo este unul de categoria WTA 250, iar campioana Kaitlin Quevedo va primi un cec de peste 30 de mii de euro. Mai mult, succesul de la Sao Paulo a propulsat-o în premieră în Top 100. Quevedo a început săptămâna pe locul 105, iar după cucerirea trofeului a urcat până pe 73 în clasamentul mondial. Pentru iberică performanța vine la doar opt luni după debutul pe tabloul principal WTA, la Auckland, în luna ianuarie.