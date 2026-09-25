Debut cu goluri, reveniri spectaculoase și rezultate surpriză în noua ediție a Ligii Națiunilor. Germania lui Jurgen Klopp și Țările de Jos pregătite de Xavi au oferit un duel dramatic, decis în prelungiri. Portugalia, campioana en-titre, a început cu o victorie, Norvegia lui Erling Haaland a trecut de Danemarca într-un thriller cu cinci goluri, iar Grecia a furnizat una dintre surprizele serii, câștigând în Serbia.

Marele duel al serii din Liga Națiunilor s-a jucat la Amsterdam, acolo unde Jurgen Klopp pe banca Germaniei și Xavi Hernandez pe ce a Țărilor de Jos, și-au făcut debutul. Olandezii au marcat primii, dar reușita căpitanului Virgil van Dijk a fost anulată pentru un faul în atac, al colegului său. În cele din urmă nemții au deschis scorul în prima repriză. Felix Nmecha a fost la locul potrivit după ce șutul lui Karim Adeyemi a fost blocat, iar Germania a intrat în avantaj la pauză. A fost însă o fază controversată olandezii protestând deoarece atacantul Bryan Brobbey era la pământ iar germanii au continuat atacul. Oaspeții au avut apoi șansa să-și dubleze avantajul, dar jucătorul barcelonei Karim Adeyemi a ratat incredibil, în timp ce și batavii au avut și ei ocazii importante. Finalul a fost însă dramatic. Atacantul lui Liverpool, Cody Gakpo a egalat în prelungiri, cu o execuție din voleu, și a salvat un punct pentru echipa lui Xavi.

Astfel, debuturile celor doi antrenori s-au încheiat cu câte un punct. Germania și Țările de Jos au remizat 1 la 1.

În schimb am avut parte de un spectacol total la Oslo, acolo unde Norvegia a învins Danemarca cu 3 la 2. Oscar Bobb a deschis scorul pentru gazde, iar Erling Haaland a făcut 2 la 0 după o pasă excelentă primită de la Antonio Nusa. Danemarca nu a cedat însă, iar Mikkel Damsgaard a redus din diferență dintr-o superbă lovitură liberă.

În plus Rasmus Højlund a restabilit egalitatea în minutul 60. Totuși Norvegia a dat lovitura decisivă puțin mai târziu. Vedeta lui Manchester City, Erling Haaland a înscris din nou, după o fază pornită de la un corner executat scurt.

Norvegia s-a impus cu 3 la 2 și a început perfect competiția, iar Haaland a decis unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale primei seri cu o dublă.

Și campioana în exercițiu a început cu dreptul. Portugalia a învins Țara Galilor cu 1 la 0 și a obținut primele trei puncte în tentativa de a-și apăra trofeul. Joao Felix a fost decisiv cu golul său din minutul 22.

Portugalia a devenit prima națională care a câștigat de două ori Liga Națiunilor, după triumfurile din 2019 și 2025, iar acum, Cristiano Ronaldo și compania pornesc în cursa pentru al treilea trofeu, starul lusitan înscriind și el aseară, dar reușita sa a fost anulată pentru offside.

Între timp am avut parte și de o surpriză la Belgrad. Grecia a învins Serbia cu 2 la 1, după un gol marcat în ultimele minute.

Sârbii au deschis scorul încă din minutul 4, prin Andrija Zivkovic, dar Grecia a răspuns și a egalat în minutul 74, prin jucătorul lui Arsenal, Christos Tzolis. Când partida părea să se încheie la egalitate, Tasos Douvikas a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Kostas Tsimikas.

Grecia a plecat astfel cu toate cele trei puncte de la Belgrad.