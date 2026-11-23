Debut de coșmar pentru Mauricio Pochettino pe banca lui Manchester United. Antrenorul argentinian a început mandatul cu o înfrângere usturătoare, 0 la 4, chiar pe terenul marii rivale Liverpool. Tot ieri Hull City a dat lovitura în fața revelației Brighton și a obținut o victorie dramatică, cu două goluri marcate în prelungiri.

Liverpool a început în forță derby-ul de pe Anfield contru rivalilor de la Manchester United și a profitat rapid de greșelile defensive ale adversarilor. În minutul 8, Leny Yoro l-a faultat pe Alexander Isak, care scăpase spre poartă. Arbitrul a considerat că fundașul a oprit o ocazie iminentă de gol și i-a arătat direct cartonașul roșu. Lovitura a fost imediat dublată de gol. Dominik Szoboszlai a executat excelent lovitura liberă și a trimis mingea în plasă, deschizând scorul în minutul 10. Iar 3 minute mai târziu, Liverpool a lovit din nou. Rio Ngumoha a centrat din flancul stâng, iar Florian Wirtz a reluat spectaculos, mingea lovind bara transversală înainte de a intra în poartă.

Imediat Pochettino a încercat să limiteze proporțiile dezastrului și l-a introdus pe fundașul Harry Maguire în locul lui Bryan Mbeumo, pentru a reorganiza apărarea. Manchester United a reușit astfel să reziste până la pauză, însă gazdele au continuat să controleze jocul. După reluare, Liverpool a căutat în permanență golul trei. Szoboszlai a fost aproape de dublă, iar Alexander Isak a irosit o ocazie uriașă. Nici Bradley Barcola nu a reușit să înscrie, deși a avut o poziție excelentă. În cele din urmă în minutul 66, tabela s-a modificat din nou. Bradley Barcola a pătruns în viteză pe partea dreaptă și a trimis mingea în fața porții, de unde tânărul Rio Ngumoha a reluat fără emoții în plasă.

Spectacolul a fost încheiat de Victor Munoz. Introdus pe parcurs, acesta a profitat de o pasă excelentă a lui Florian Wirtz și a stabilit scorul final, 4 la 0, în minutul 82. Pentru Liverpool, victoria reprezintă un succes important în fața marii rivale. În schimb, Manchester United traversează o perioadă extrem de dificilă. După 11 etape, echipa este penultima, cu doar opt puncte acumulate și o singură victorie în campionat.

Tot ieri, am avut parte de o surpriză pe terenul celor de la Hull City. Gazdele au reușit să oprească ascensiunea lui Brighton, revelația acestui început de sezon, și au obținut o victorie spectaculoasă, cu 2 la 0.

Deși au dominat categoric partida, oaspeții nu au găsit drumul spre gol. Portarului gazdelor grecul Konstantinos Tzolakis a avut nu mai puțin de cinci parade în prima repriză, păstrând tabela intactă. Brighton a continuat să preseze și după pauză, însă defensiva gazdelor a rezistat. Iar finalul a detonat bomba. Oli McBurnie a deschis scorul în minutul 90+2, după un contraatac rapid, iar trei minute mai târziu a lovit din nou și a stabilit rezultatul final.

A fost o victorie extrem de importantă pentru Hull, care a pus capăt unei serii de opt meciuri fără succes în Premier League.

În schimb, Brighton a ratat șansa de a se apropia de liderul Arsenal. Echipa lui Fabial Hurzeler se menține pe locul secund, cu 22 de puncte, la șase în spatele londonezilor.