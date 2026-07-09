Nici nu a apucat să se acomodeze, dar deja și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Antoine Griezmann a debutat cu gol pentru Orlando City, iar americanii visează deja la un sezon spectaculos în Major Socce League.

Antoine Griezmann are parte de un început aproape perfect. Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ajunși în această vară în Major League Soccer, Griezmann a fost titular în amicalul dintre Orlando City și Tampa Bay Rowdies și a avut nevoie de doar 32 de minute pentru a înscrie primul său gol în tricoul formației din Florida.

Francezul a pornit chiar el faza de la mijlocul terenului, a continuat combinația cu noii săi colegi și a încheiat-o elegant, cu un șut plasat la colțul lung, fără speranțe pentru portarul advers. În repriza secundă, Griezmann a oferit și o pasă decisivă, iar noua sa echipă, Orlando City, s-a impus fără drept de apel, cu 6 la 0. Atacantul francez a ajuns în Statele Unite la sfârșitul lunii iunie, după ce și-a încheiat o carieră impresionantă la Atlético Madrid, club la care este golgheterul all-time.