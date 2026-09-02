Atacantul naționalei Angliei, Ollie Watkins, a avut un debut de vis în Arabia Saudită. Vârful britanic a marcat la prima apariție pentru Al-Hilal, iar noua sa echipă a învins-o cu 3 la 0 pe Al-Ahli. Astfel, victoria îi propulsează pe elevii lui Simone Inzaghi pe primul loc în campionat.

Ollie Watkins a avut nevoie de doar 41 de minute pentru a înscrie primul său gol în fotbalul saudit. Atacantul de 30 de ani a început meciul pe banca de rezerve, la doar două zile după ce a fost transferat de la Aston Villa, într-o mutare estimată la aproximativ 60 de milioane de euro. Antrenorul Simone Inzaghi l-a introdus la pauză, iar englezul a închis tabela în minutul 86. Watkins a apărut la bara a doua și a reluat cu capul centrarea lui Sultan Al-Ghannam.

A fost primul gol al lui Watkins pentru Al-Hilal și un început perfect al noii aventuri în Arabia Saudită. Al-Hilal avea însă meciul sub control cu mult înainte ca Watkins să înscrie. Sergej Milinkovic-Savic a deschis scorul în minutul 9, după ce a scăpat de linia de ofsaid și a finalizat rapid, iar Crysencio Summerville, una dintre principalele achiziții ale verii, a dublat avantajul, după o acțiune individuală spectaculoasă.

Al-Hilal a controlat fără emoții, iar succesul are o importanță majoră și în clasament. Al-Hilal a ajuns la patru victorii din tot atâtea meciuri și a urcat pe primul loc în Saudi Pro League. Echipa lui Simone Inzaghi are acum un start perfect și a trecut peste campioana Al-Nassr la golaveraj. Echipa lui Cristiano Ronaldo a câștigat și ea toate cele 4 meciuri din campionat.