Denis Vieru a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Budapesta, în categoria de până la 66 de kilograme. În drumul spre medalie, Vieru a reușit și unul dintre cele mai spectaculoase procedee ale zilei, într-un duelul cu un rival din Croația.

Iar în lupta pentru bronz, Denis Vieru l-a întâlnit pe azerul Nizami Imranov. Moldoveanul a rezistat până în punctul de aur, iar după doar 16 secunde de prelungiri, adversarul a primit al treilea avertisment și a pierdut confruntarea.

Astfel, Vieru a încheiat competiția pe locul trei. La competiția din Ungaria participă peste 500 de judocani din 67 de țări. Sportivul nostru a avut un parcurs solid într-o categorie cu 40 de sportivi și a reușit să urce din nou pe podium, după argintul cucerit luna trecută la Grand Prix-ul de la Lima.

Rezultate excelente pentru Denis Vieru care adună și puncte importante înainte pe drumul către Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

