Dinamo a făcut spectacol pe Arcul de Triumf și a învins-o categoric pe FC Voluntari, cu 4 la 0. Pentru atacantul câinilor Adrian Mazilu a fost o seară specială, acesta reușind primul său gol la nivel de club după o pauză de 1084 de zile. Iar la Ovidiu, Farul a avut parte de un meci mult mai complicat. Constănțenii au condus, Csikszereda a revenit, dar echipa lui Ianis Zicu a rezistat pe final și a obținut toate cele trei puncte.

Dinamo București a dominat-o pe FC Voluntari de la început până la final și s-a impus cu 4 la 0, în etapa a patra din SuperLiga României. „Câinii” au început în forță și după 20 de minute, aveau o posesie de aproximativ 72 la sută și zece șuturi expediate, iar până la urmă a venit și golul. Musi a fost faultat în careu, faza a fost verificată de VAR, iar arbitrul Iulian Călin a acordat penalty. Danny Armstrong și-a asumat responsabilitatea și a transformat fără emoții. Dinamo a intrat la cabine cu 1 la 0, dar a continuat să domine și după pauză. În minutul 73 Armstrong a oferit o pasă excelentă pentru Musi, care a scăpat singur cu portarul și a înscris pentru 2 la 0.

Partida a fost întreruptă apoi după o accidentare serioasă a lui Martin Pascual, iar ambulanța a intrat pe gazon. Din fericire, Pascual a putut ieși de pe teren pe propriile picioare, având însă gâtul imobilizat. Finalul a fost de-a dreptul unul spectaculos. În minutul 90+6, Oliver Hintsa a înscris din apropiere pentru 3 la 0, finlandezul marcând astfel primul său gol în tricoul lui Dinamo. Nu a fost însă ultima reușită. În minutul 90+11, Adrian Mazilu a scăpat singur cu portarul și a înscris, stabilind scorul final, 4 la 0.

Pentru Mazilu a fost un gol extrem de important. Atacantul nu mai înscrisese la nivel de club din 20 august 2023, iar de atunci au trecut 1084 de zile. În această perioadă, Mazilu a mai înscris pentru reprezentativele de juniori ale României, însă nu reușise să marcheze pentru o echipă de club. Victoria cu 4 la 0 o urcă pe Dinamo pe locul secund în SuperLigă, cu șapte puncte după patru etape, în spatele liderului Rapid, care are opt puncte.

Între timp, la Ovidiu, Farul a obținut o victorie spectaculoasă, 3 la 2 cu Csikszereda. După fluierul de start, Farul a preluat imediat controlul și înscriind de 2 ori prin Iustin Doicaru și Eduard Radaslavescu.

Csikszereda nu a cedat. În minutul 35, Adam Czekus a profitat de o eroare a defensivei constănțene și a înscris primul gol al echipei sale în acest sezon de SuperLigă.

Touși Farul a reacționat din nou înainte de pauză. Matteo Ahlinvi a reluat cu capul și a făcut 3 la 1, iar formația lui Ianis Zicu intra la cabine cu un avantaj de două goluri. După pauză, oaspeții au devenit mai periculoși. În minutul 69, Elod Toth-Pal a centrat din partea stângă, iar Adam Czekus a reluat cu capul și a înscris din nou, realizând „dubla”.

În minutul 90+2, Vînă a fost aproape de autogol, dar mingea a lovit bara transversală și Farul a rezistat, obținând victoria. După patru etape, Farul are șapte puncte și ocupă locul al patrulea în clasamentul SuperLigii românești. În etapa următoare, unul dintre cele mai așteptate meciuri va fi derby-ul Rapid – Dinamo, programat în runda a cincea.