Dinamo întoarce scorul cu lanterna roșie și își consolidează poziția de lider în Superliga României. Câinii au 5 puncte peste Rapid, care joacă astăzi cu penultima clasată.

Dinamo București a câștigat cu 3 la 1 pe terenul ultimei clasate, Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a noua a Superligii românești. Gazdele au început perfect partida și au deschis scorul încă din minutul 5 prin Marton Eppel, care a înscris cu o lovitură de cap. Dinamo a reacționat rapid și a avut un golul anulat în minutul 23. Peste alte 3 minute s-a făcut totuși 1 la 1.

Scoțianul Danny Armstrong a pătruns spre interior și a șutat la colțul lung, mingea lovind bara înainte de a intra în plasă. Dinamo a preluat conducerea în minutul 37. Portarul a lansat atacul cu o degajare, iar Dean Zandbergen a profitat de spațiul din apărarea gazdelor și a înscris primul său gol pentru câinii roșii.

Dinamo București au mai lovit o dată înainte de pauză. În minutul 45+1, Alberto Soro a reluat imparabil cu capul, după centrarea lui Armstrong. Astfel, câinii au intrat la cabine cu un avantaj de 2 goluri, iar în repriza secundă a controlat jocul și nu le-a mai permis gazdelor să revină în meci.

Victoria este a șasea pentru Dinamo în acest sezon, iar echipa antrenată de Nuno Campos rămâne neînvinsă în ultimele șapte etape. Bucureștenii își consolidează astfel primul loc și are cu 5 puncte peste Rapid, cea care în această seară joacă acasă cu penultima clasată, FC Voluntari.