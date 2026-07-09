Doliu în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fostul internațional și triplu campion al României cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani. Fostul mijlocaș al echipei naționale a României s-a stins din viață, în urma unui incident petrecut aseară în apropierea comunei Apold, din județul Mureș.

Anunțul decesului a fost făcut de Primăria Apold, localitate al cărei primar era din anul 2020. Potrivit autorităților, pompierii din cadrul Detașamentului Sighișoara au intervenit după un apel la 112 care anunța că o persoană s-ar fi înecat.

Acesta a intrat în lac pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună. Salvatorii l-au scos pe fostul fotbalist din apă și au început imediat manevrele de resuscitare, ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Județean din Târgu Mureș, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Gabi Mureșan rămâne unul dintre simbolurile celei mai de succes generații din istoria lui CFR Cluj. Între 2007 și 2013 a disputat 176 de meciuri în tricoul ardelenilor, a marcat 20 de goluri și a cucerit opt trofee, reușind să adune trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și două Supercupe.

Alături de CFR a evoluat și în grupele Ligii Campionilor, în meciuri memorabile contra unor formații precum Chelsea, Manchester United, AS Roma sau Basel. Moartea sa a provocat un val de reacții în fotbalul românesc. Și Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind că fostul mijlocaș a îmbrăcat de nouă ori tricoul primei reprezentative.