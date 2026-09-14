Dominație fără sfârșit în baschetul feminin. Echipa Statelor Unite a cucerit pentru a cincea oară consecutiv titlul mondial și a ajuns la al 12-lea trofeu din istorie.

Americancele au învins clar Franța în marea finală, scor 97 la 79, după ce au fost conduse chiar și cu 14 puncte. Franța a început în forță și a avut un avantaj de două cifre în primul sfert, însă americancele au revenit spectaculos înainte de pauză. Fetele din SUA au preluat controlul în repriza secundă, iar în sfertul al treilea au trecut definitiv la conducere. Breanna Stewart a fost eroina finalei. Căpitanul Statelor Unite a înscris 22 de puncte și a reușit 9 recuperări.

La succesul categoric au pus umărul și Jackie Young care a adăugat 18 puncte, iar Kahleah Copper a încheiat partida cu 15 puncte. De cealaltă parte, Dominique Malonga a fost cea mai bună marcatoare a Franței, cu 21 de puncte. Pentru selecționata Cocoșului Galic aceasta a fost prima finală mondială din istorie. Însă americancele și-au confirmat din nou dominația, naționala din SUA a ajuns la 36 de victorii consecutive în competiție și nu au mai pierdut un meci la Campionatul Mondial din 2006.

În finala mică, Spania și-a adjudecat medaliile de bronz. Ibericele au învins Germania, chiar pe teren propriu, cu 81 la 58. Spania a controlat partida de la început până la sfârșit și a revenit pe podiumul mondial după ce a ratat ediția din 2022.

Astfel, Statele Unite pleacă de la Berlin cu aurul, Franța cu argintul, iar Spania completează podiumul cu medaliile de bronz.