Republica Moldova a cucerit două medalii la Campionatul European de kaiac-canoe maraton, găzduit de baza nautică Bascov-Budeasa din Pitești, România. În proba de short race, la masculin Mihai Chihaia a urcat pe treapta a treia a podiumului în timp ce la feminin Daniela Cociu a devenit campioană europeană, reușind să câștige detașat cursa.

Daniela Cociu a cucerit medalia de aur în proba feminină de Short Race pe distanța de 3,4 kilometri. Canoista din Republica Moldova a trecut prima linia de finiș, cu timpul de 17 minute, 45 de secunde și 29 de sutimi, confirmând forma excelentă pe care o traversează după rezultatele obținute în ultimii ani la competițiile mondiale și europene.

În aceeași probă, o altă sportivă de a noastră, Elena Glizan, s-a clasat pe locul șase. Iar o altă medalie pentru delegația Moldovei a fost adusă de Mihai Chihaia. Acesta a cucerit bronzul în proba masculină de Short Race, după ce a încheiat cursa în 15 minute, 44 de secunde și 6 sutimi, în timp ce un alt reprezentant al țării noastre, Oleg Tarnovschi, s-a clasat în aceeași cursă pe poziția a opta.

Astfel sportivii moldoveni au început în forță Campionatul European de kaiac-canoe maraton pentru seniori, juniori și tineret, competiție care reunește aproximativ 475 de sportivi din 24 de țări.