Dublă lovitură dată de Barcelona în aceeași zi. Cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial, Rodri, dar și Joao Cancelo au ajuns în oraș pentru a semna cu echipa catalană. Pentru Cancelo este o formalitate, deoarece în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut, în timp ce transferul lui Rodri de la Manchester City ar costa aproximativ 70 de milioane de euro.

„Să joc la Barcelona este un vis pentru mine. Abia aștept să fiu alături de colegii mei, pe care în mare parte nu îi cunosc. Așa că, asta e, acum e timpul să muncim și să dăm tot ce avem mai bun pentru Champions. Rodri, acesta este obiectivul. Pentru tot. Pentru Champions, pentru tot ce ne stă în față.”

Rodri a fost luat cu asalt de jurnaliști și fani, chiar din fața aeroportului din Barcelona, iar apoi a oferit autografe și lângă un restaurant. Superstarul spaniol a venit în orașul catalan pentru a trece vizita medicală și a semna o înțelegere valabilă pentru patru ani. Rodrigo Hernandez, cum îl cheamă de fapt, mai avea un an de contract cu Manchester City, care a refuzat mai multe oferte, înainte de a accepta să îl vândă pe mijlocașul de 30 de ani.

Presa spaniolă scrie că echipele s-au înțeles pentru suma fixă de 60 de milioane de euro, plus alte eventuale 11 milioane sub formă de bonusuri. În tricoul cetățenilor, Rodri a disputat aproape 300 de meciuri, marcând 28 de goluri și 32 de pase decisive. Însă, nu contibuțiile de gol l-au făcut mare. El este, poate, cel mai bun închizător al lumii, dictând pe teren ritmul, oferind o mulțime de pase și acționând ca un dispecer la mijloc. Ibericul a fost o piesă decisivă la City, alături de care a cucerit patru titluri în Premier League și un trofeu de Champions League. În această vară, jocul magistral i-a adus titlul de cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, câștigată de Spania, cu Rodri căpitan.

În plus, pentru Barcelona este un mare plus la orgoliu și o săgeată în direcția rivalei de moarte, Real Madrid. Galacticii și-au dorit primii să semneze cu Rodri, dar mijlocașul a ales partea roș-albastră. Orice echipă și-ar dori să aibă în lot un câștigător al Balonului de Aur, mijlocașul de 30 de ani primindu-l în 2024.

Rodri a ajuns la Barcelona în aceeași zi cu Joao Cancelo. Fundașul de 32 de ani, care a demonstrat o loialitatele nebunească pentru clubul catalan, și-a reziliat contractul de un an cu Al-Hilal. Portughezul a spus că fie rămâne la arabi și un sezon doar încasează salariul fără să joace, fie semnează cu Barcelona. De fapt, el a evoluat sub formă de împrumut în stagiunea trecută, după ce a avut o altă arendă în sezonul 2023/2024. În aceste perioade, fundașul lateral a adunat 65 de meciuri la Barcelona, în care a marcat șase goluri și a oferit nouă assist-uri.

FC Barcelona i-a mai transferat în această vară pe jucătorii de atac: Anthony Gordon, Karim Adeyemi și tânărul Jesse Bisiwu, cheltuind circa 100 de milioane de euro. În schimb, au plecat vârfurile Robert Lewandowski și Ferran Torres, Marc Andre Ter Stegen și Ronald Araujo au fost împrumutați, iar Marcus Rashford s-a întors din arendă la Manchester United.