Duel moldovenesc în Superliga României. Doi jucători ai naționalei Teodor Lungu și căpitanul Vadim Rață s-au întâlnit în meciul dintre Oțelul Galați și FC Argeș. Gălățenii s-au impus cu 1 la 0, iar Oțelul obține a doua victorie a sezonului și urcă pe locul nouă în România.

Doi internaționali moldoveni Teodor Lungu și Vadim Rață au fost implicați într-un duel direct în campionatul României, în partida dintre Oțelul și FC Argeș. Dar cei doi nu au fost față în față și pe gazon. Vadim Rață a început ca titular la Fc Argeș, mijlocașul fiind înlocuit în minutul 75, ca apoi patru minute mai târziu, Teodor Lungu să intre deja pe teren pentru Oțelul. Meciul propriu-zis a fost unul pe contre, cele două formații întrecându-se în ocazii. Chiar și așa a fost doar 1 la 0, Oțelul reușins să dea lovitura imediat după pauză, în minutul 51, atunci când João Lameira a înscris unicul gol al meciului.

Gălățenii au mai avut un gol, în minutul 74, când a punctat Pedro Nuno, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid. Un minut mai târziu, Vadim Rață a fost schimbat, iar în minutul 80 a venit momentul lui Teodor Lungu. Mijlocașul moldovean a intrat în locul lui Andrei Ciobanu și a evoluat în ultimele minute ale partidei. Lungu a primit și un cartonaș galben în minutul 88. Scorul nu s-a mai schimbat, iar Oțelul s-a impus cu 1 la 0, reușind a doua victorie în actuala ediție de campionat, după succesul cu CFR Cluj din prima etapă.

Stjepan TOMAS, ANTRENOR OȚELUL GALAȚI: „A fost o victorie importantă, 3 puncte importante. Mi-a plăcut dăruirea echipei, a tuturor jucătorilor, pentru că nu a fost ușor să joci în fața unei astfel de echipe, pentru că FC Argeș e foarte puternică fizic.”

După șase etape disputate, FC Argeșul lui Vadim Rață este pe locul cinci, cu 10 puncte, în timp ce Oțelul lui Teodor Lungu ocupă poziția a noua, cu 9 puncte.

Tot aseară, un alt jucător al tricolorilor, Stefan Bodișteanu s-a bucurat și el alături de chipa sa. FC Botoșani a spars gheața în Superliga României, după ce echipa condusă de Marius Croitoru a obținut prima victorie a sezonului. Botoșani a învins-o pe Csikszereda cu 1 la 0, grație reușitei lui Andrei Dumiter.