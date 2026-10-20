După 148 de zile de așteptare, Tottenham a spart gheața în Premier League. Londonezii au obținut prima victorie a sezonului, în etapa a șaptea, după ce au învins-o pe Coventry cu 3 la 1. James Maddison a revenit în prim-plan cu un gol spectaculos, iar Omar Marmoush a marcat pentru prima dată în tricoul lui Spurs.

Tottenham a pus capăt unei perioade de coșmar și a obținut o victorie care ar putea schimba atmosfera din vestiar. Echipa pregătită de Roberto De Zerbi s-a impus cu 3 la 1 în fața nou-promovatei Coventry City, pe teren propriu, în etapa a șaptea din Premier League. Londonezii au așteptat 148 de zile pentru primul succes în campionat. Meciul de pe Tottenham Hotspur Stadium a început cu un moment special. James Maddison a deschis scorul în minutul 14, cu un șut superb de la marginea careului.

Mijlocașul englez a marcat pentru prima dată în campionat din mai 2025. Tottenham putea să-și dubleze avantajul în minutul 19, însă golul înscris de Dominic Solanke a fost anulat pentru ofsaid. Gazdele au continuat să atace, dar nu au reușit să-și majoreze avantajul. În schimb Coventry a profitat și a restabilit egalitatea în minutul 49. Jack Rudoni a fost pe fază în careu și a trimis mingea în plasă după ce aceasta a rămas în apropierea porții. Totuși replica gazdelor nu a întârziat. În minutul 58, Omar Marmoush a preluat inițiativa și a înscris cu un șut puternic, de la aproximativ 23 de metri.

Atacantul egiptean, transferat de la Manchester City, a marcat astfel primul său gol pentru Tottenham. Finalul a fost marcat și de emoții pentru suporterii londonezi. Dejan Kulusevski a intrat pe teren după 526 de zile de absență, cauzate de probleme medicale. Revenirea suedezului a fost primită cu aplauze, fiind unul dintre momentele speciale ale serii. Iar scorul final de 3 la 1, a fost stabilit în prelungiri de fundașul galez Ben Davies. Victoria a urcat echipa londoneză de pe ultimul loc până pe poziția a 16-a. Următorul test pentru Tottenham va fi însă unul dificil, deoarece Spurs va disputa derby-ul londonez în deplasare cu Chelsea.