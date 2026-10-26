După șapte finale pierdute consecutiv, Lorenzo Musetti a găsit, în sfârșit, drumul spre trofeu. Italianul a pus capăt unei perioade de patru ani fără titluri și a cucerit turneul ATP de la Lyon, după o finală în care l-a dominat pe americanul Taylor Fritz.

Lorenzo Musetti a pus capăt seriei negre și a revenit în postura de campion. Italianul, în vârstă de 24 de ani, a câștigat turneul ATP 250 de la Lyon, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz. Finala de la Lyon a fost una în care Musetti a controlat jocul încă de la început. Italianul a făcut break în primul game de serviciu al americanului și s-a desprins rapid la 3 la 0. Fritz, al doilea favorit al competiției, nu a reușit să recupereze diferența, iar Musetti a câștigat primul set cu 6 la 3. În actul secund, italianul a lovit din nou devreme. A obținut break-ul la 2 la 1 și și-a păstrat avantajul până la final, închizând partida cu 6 la 4, după o partida care a durat o oră și 21 de minute.

Drumul spre titlul de la Lyon nu a fost însă deloc ușor. Succesul vine după o semifinală dramatică, în care Musetti a salvat patru mingi de meci și a fost la un pas de eliminare, în fața compatriotului său Flavio Cobolli. Totuși, Lorenzo Musetti a revenit incerdibil și apoi nu a mai ratat șansa de a triumfa. Pentru italian acesta este al treilea titlu ATP din carieră și primul după o pauză de patru ani. Înaintea turneului din Franța, italianul pierduse șapte finale consecutive în circuitul ATP. Trofeul de la Lyon îi aduce lui Musetti 250 de puncte în clasamentul ATP și un premiu de peste 115 mii de euro.