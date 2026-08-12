Elena Rybakina a întors spectaculos meciul cu Naomi Osaka și s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Toronto. Kazaha o va întâlni pe Coco Gauff, într-un duel care poate avea implicații importante și în lupta pentru primul loc mondial.

Elena Rybakina a revenit de la un set pierdut și a învins-o pe Naomi Osaka. Kazaha, numărul doi mondial, a început slab partida și a pierdut primul set în 42 de minute. În actul secund, Osaka a condus cu 4 la 2, dar Rybakina a reușit să schimbe cursul meciului. Jucătoarea din Kazahstan a salvat mai multe mingi de break, a dus setul în tiebreak și s-a impus cu 7 la 5. În decisiv, Rybakina a făcut break la 4 la 3, iar apoi nu i-a mai oferit adversarei șansa revenirii. A închis partida cu un as și a obținut una dintre cele mai importante victorii ale sale la Toronto. Scor final 4 la 6, 7 la 6 și 6 la 4, după două ore și 33 de minute de joc.

Rybakina a servit 13 ași și a fost în special eficientă în setul decisiv, unde a câștigat toate cele 18 puncte disputate pe primul serviciu. Acesta a fost primul duel direct dintre Rybakina și Osaka, la nivel de circuit WTA. În semifinale, tenismena din Kazahstan o va întâlni pe Coco Gauff. Americanca s-a calificat fără să joace, după ce Belinda Bencic s-a retras înaintea sfertului de finală din cauza unei accidentări la șold.

Gauff, numărul patru mondial și campioană la US Open în 2023 și la Roland Garros în 2025, este în semifinale la Toronto pentru prima dată și totodată are un avantaj pe tărâm canadian. Ea a câștigat singura întâlnire anterioară cu Rybakina, în 2022, tot la Toronto. Între timp kazaha are un obiectiv și mai important, dacă câștigă trofeul la Toronto, se apropie la doar patru puncte de lidera mondială, Aryns Sabalenka, și ar putea ataca poziția de numărul 1 mondial, chiar în turneele următoare de pe hardul nord-american.

Așadar, careul de ași de la Toronto este complet, în cealaltă semifinală urmând să joace poloneza Iga Swiatek și ucraineanca Elina Svitolina. Mastersul feminin canadian are un fond total de premiere este de 7 milioane 400 de mii de dolari, iar campioana va primi un cec de peste un milion.