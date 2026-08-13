Iar la Mastersul feminin din Canada, Elena Rybakina și Iga Swiatek vor juca finala de la Toronto. Kazaha a revenit spectaculos cu Coco Gauff, în timp ce poloneza a trecut de Elina Svitolina.

Elena Rybakina este la un singur meci de al treilea titlu al sezonului și de trofeul care o poate apropia la doar patru puncte de lidera mondială Aryna Sabalenka. Numărul doi mondial a învins-o pe Coco Gauff cu 5 la 7, 6 la 2 și iarăși 6 la 2, după ce americanca a câștigat primul set. Rybakina a schimbat însă ritmul începând din actul secund și a câștigat ultimele cinci game-uri ale partidei pentru a forța decisivul. În setul al treilea, kazaha a făcut două break-uri și a închis meciul după ce a salvat și două mingi de break. A fost a patra victorie în trei seturi pentru Rybakina la această ediție.

În marea finală Rybakina se va bate cu Iga Swiatek, tenismena din Polonia ajungând în ultimul act după o altă semifinală de trei seturi. Fosta lideră mondială a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, scor 6 la 3, 1 la 6 și din nou 6 la 3.

Pentru Swiatek este prima finală WTA din acest sezon și a 14-a finală WTA 1000 din carieră. Totodată ultimul act contra Rybakinei va fi a 13-a confruntare directă dintre cele două, acum bilanțul fiind perfect egal, 6 la 6. Cel mai recent duel a avut loc la Australian Open, în sferturile de finală, unde Rybakina s-a impus în două seturi. Trofeul de la Toronto este important și pentru clasamentul mondial. În cazul în care se va impune, Elena Rybakina se apropie la doar patru puncte de primul loc mondial, deținut de Aryna Sabalenka. În plus, finala pune în joc și un cec consistent de peste 1 milion de dolari. Competișia reprezintă și una dintre ultimele mari verificări înainte de US Open.