Eliminare dramatică pentru Universitatea Craiova în Europa League. Oltenii au pierdut cu 0 la 1 în fața lui Ararat-Armenia și au ratat calificarea în faza ligii. Campioana României va continua însă aventura europeană în grupa unică din Conference League.

Universitatea Craiova a fost la câteva secunde de calificarea în Europa League, dar a trăit un adevărat coșmar la Erevan.

După 1 la 1 în meciul tur, partida din Armania a fost una echilibrată. Nu s-a marcat până în prelungiri, iar drama s-a produs în minutul 90+2. Ararat a primit penalty după un fault comis de Carlos Mora în careu. Sandro Lima a executat, însă Laurențiu Popescu a apărat și a păstrat speranțele oltenilor. Penalty-ul a fost însă repetat, după ce un jucător al gazdelor a intrat prea devreme în suprafața de pedeapsă. Popescu a apărat din nou execuția lui Lima, dar mingea a revenit la atacantul brazilian, care a înscris din a doua încercare.

Ararat-Armenia s-a impus cu 1 la 0, iar la general a fost 2 la 1. Universitatea Craiova a ratat astfel calificarea în Europa League și va continua în Conference League. Astăzi, oltenii și-au aflat deja adversarele la tragerea la sorți de la Monte Carlo. Pe teren propriu, campioana României va întâlni FC Copenhaga, din Danemarca, Getafe, din Spania, și Egnatia, campioana Albaniei. Iar în deplasare, oltenii vor merge în Anglia pentru meciul cu Brighton, în Kazahstan pentru partida cu Kairat Almaty și în Andorra pentru duelul cu Inter Club d'Escaldes.