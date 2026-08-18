Fără surprize majore la Cincinnati, ultimul turneu WTA 1000 înainte de US Open. Elena Rybakina, Iga Swiatek, Linda Noskova și Jessica Pegula sunt în optimi, iar printre ele și românca Sorana Cîrstea, care a obținut o victorie dramatică după un meci întrerupt de mai multe ori de ploaie.

Sorana Cîrstea e în optimile de finală la Cincinnati după o revenire spectaculoasă în fața Annei Kalinskaya. Românca, numărul 18 mondial, a trecut de rusoaică după ce aceasta a abandonat în decisiv. Partida a fost una extrem de complicată. Ploaia a întrerupt jocul de trei ori, iar Cîrstea a trebuit să revină pe teren de fiecare dată și să-și păstreze concentrarea. Românca a condus în primul set cu 5 la 3, însă Kalinskaya a revenit și a trimis manșa în tiebreak, unde s-a impus cu 7 la 4. După o nouă pauză provocată de ploaie, Cîrstea a schimbat complet ritmul. A cedat primul game al setului secund, apoi a câștigat șase la rând și a egalat la seturi, scor 6 la 1.

În decisiv, Sorana a continuat dominația. A ajuns la 5 la 0, moment în care Kalinskaya, afectată de probleme medicale, a cerut intervenția fizioterapeutului și, în cele din urmă, a abandonat. Pentru un loc în sferturi, Sorana Cîrstea va avea însă o misiune dificilă. Românca o va întâlni pe Jessica Pegula, a treia favorită a competiției. Americanca a trecut fără probleme de compatrioata Emma Navarro, scor 7 la 5 și 6 la 2.

Și Elena Rybakina merge mai departe, dar a avut și ea o partida întreruptă de două ori din cauza ploii. A doua favorită de la Cincinnati a avut nevoie de tiebreak în setul secund pentru a o învinge pe poloneza Magdalena Fręch, scor final 6 la 4 și 7 la 6. Kazaha, campioană la Australian Open în acest an, o va întâlni în optimi pe rusoaica Diana Shnaider.

Iar Iga Swiatek, campioana en-titre de la Cincinnati și proaspăta câștigătoare de la Toronto, a avut nevoie de o revenire pentru a ajunge în optimi. Poloneza a pierdut primul set în fața Mariei Sakkari, scor 4 la 6, însă a ridicat nivelul și a câștigat următoarele două manșe cu 6 la 1 și din nou 6 la 1. Swiatek o va întâlni în optimi pe franțuzoaica Diane Parry.

Linda Noskova continuă și ea parcursul excelent după triumful de la Wimbledon.

Campioana de la Londra a trecut în turul trei de daneza Clara Tauson, scor 7 la 6 și 6 la 2 și va avea parte de un duel foarte interesant în optimi, cu americanca Amanda Anisimova.

Cincinnati este al optulea turneu WTA 1000 al sezonului, iar câștigătoarea se va alege cu un cec de peste 1 milion de euro. Competiția de la Cincinnati este și ultima mare verificare înainte de US Open, ultimul Grand Slam al anului.