Gloria Bistrița a adus-o pe FCSB cu picioarele pe pământ. Echipa din liga a doua a învins la limită clubul din București în Cupa României. Este prima înfrângere din noul mandat al antrenorului Laurențiu Reghecampf, după trei victorii consecutive.

Laurențiu Reghecampf a ținut titularii pe bancă și a mizat pe rezerve în primul 11. FCSB a început mai bine duelul cu echipa din liga a doua, Gloria Bistrița. După câteva ocazii, gazdele au dat lovitura la jumătatea primei reprize. Portarul Popa nu s-a înțeles cu un fundaș, iar Antonio Bradu a profitat din plin de gafa copilărească.

FCSB a încercat să revină pe tabelă, dar nu a putut să desfacă apărarea adversă. Roș-albaștrii au avut mai multe execuții spectaculoase, însă doar cinci șuturi au prins cadrul porții și niciunul nu a ajuns în plasă. Așadar, FCSB a pierdut cu 0 la 1. Pentru antrenorul Laurențiu Reghecamph, revenit pe banca tehnică a echipei din București este primul eșec, după trei victorii consecutive în campionat de la debut. În grupa din Cupa României, FCSB are trei puncte înaintea ultimei etape, cu Czikszereda, cea care a acumulat tot trei puncte, la fel ca Argeș și Bistrița. Bihor are cu un punct mai mult și doar două echipe vor merge mai departe.

Nici deținătoarea Cupei nu a avut o seară liniștită. Universitatea Craiova a remizat în deplasare, scor 1 la 1, cu FC Voluntari. Gazdele au deschis scorul în minutul 40, după autogolul lui Nikola Stevanovic. Oltenii au evitat înfrângerea abia în minutul 84, când Simon Elisor a transformat o lovitură de la 11 metri. Craiova și Voluntari au câte patru puncte și ocupă locurile doi și trei în Grupa D, în spatele liderei, cu șase puncte, Dinamo București.

Tot 1 la 1 a fost la partida dintre Concordia Chiajna și Sepsi Sfântu Gheorghe. S-a marcat câte un gol în fiecare repriză. Divizionara secundă, Concordia, a adunat patru puncte înaintea ultimului meci. U Cluj are șase puncte, Petrolul și CFR - câte trei, Sepsi – unul, iar Progresul Spartac nu a adunat încă puncte.