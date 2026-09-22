Final cu scântei în ultimile două partide din Superliga românească de fotbal. Cinci goluri, unul superb, altul controversat, și scandări de demisie la Galați. Corvinul a dat lovitura în prelungiri cu Oțelul, iar Petrolul a încheiat etapa cu o victorie care o menține pe loc de play-off. Csikszereda rămâne a fis lanterna roșie, fără victorie după primele zece etape.

Spectacol cu cinci goluri la Galați, în penultimul meci al etapei a zecea din Superligă. Corvinul Hunedoara s-a impus cu 3 la 2 în fața Oțelului, într-un meci în care finalul a fost unul extrem de tensionat.

Oaspeții au fost cei care au deschis scorul în minutul 20, prin Daniel Pîrvulescu, care a reluat din apropiere după o fază creată în urma unui corner. A fost un moment important pentru Corvinul, echipa din Hunedoara înscriind din nou în deplasare pe prima scenă a fotbalului românesc după mai bine de trei decenii. Oțelul a revenit după pauză.

Miguel Silva a egalat în minutul 51, cu o lovitură de cap, iar gazdele păreau să fi preluat controlul jocului. Florin Maxim a mutat însă inspirat. La doar câteva minute după ce au intrat pe teren, Gideon Uche Goodlad a înscris pentru 2 la 1, cu o execuție fabuloasă de la distanță.

Însă avantajul Corvinului a durat doar două minute. Denis Bordun a restabilit egalitatea în minutul 64, după pasa lui Miguel Silva.

Și când meciul părea să se îndrepte spre un rezultat de egalitate, a venit faza care a aprins spiritele la Galați. În minutul 73, Angel Gillard a înscris pentru 3 la 2. Reușita a fost verificată minute bune de VAR, după ce atacantul Corvinului a părut în poziție de ofsaid. În cele din urmă, golul a fost validat, iar decizia a provocat proteste puternice în tribune. În plus suporterii Oțelului au cerut și demisia antrenorului Stjepan Tomas, tehnicianul croat care a trecut și pe Sheriff Tiraspol. La gălățeni a fost titular și moldoveanul Teodor Lungu. Mijlocașul a evoluat până în minutul 70, când a fost înlocuit.

Într-un alt meci, Petrolul Ploiești a încheiat etapa cu o victorie în fața ultimei clasate, Csikszereda. Lupii galbeni s-au impus cu 2 la 0 și își consolidează poziția a patra în clasament. Golurile au venit după pauză. În minutul 47, Rodrigo Martins a deschis scorul după o fază colectivă bine construită, iar în minutul 69 Paul Papp a făcut 2 la 0.

Victoria o menține pe Petrolul pe locul patru, cu 19 puncte, după șase victorii în primele zece etape, în timp ce Csikszereda rămâne ultima în clasament, cu un singur punct și fără victorie în zece meciuri meciuri. Lideră în campionatul României este Dinamo București, urmată de Rapid și Universitatea Craiova.