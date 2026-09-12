Finală inedită la US Open pe tabloul masculin. Alexander Zverev și Ben Shelton se vor bate pentru trofeul de la New York. Germanul, principal favorit, a ajuns pentru a doua oară în ultimul act la Flushing MEadows, în timp ce americanul Ben Shelton va juca prima sa finală de Grand Slam.

Alexander Zverev și Ben Shelton sunt finaliștii ediției din acest an de la US Open. Germanul, cap de serie numărul unu, și americanul, favoritul numărul opt, au rămas în cursa pentru trofeul de la New York după două semifinale spectaculoase. Zverev a fost primul care și-a asigurat calificarea. Germanul l-a învins pe rusul Karen Khachanov, scor 6 la 3, 7 la 6 și din nou 7 la 6, după două ore și 57 de minute.

Pentru Alexander Zverev este a doua finală la US Open, după cea din 2020, pierdută dramatic în fața lui Dominic Thiem, deși germanul a condus cu două seturi la zero.

În acest an, Zverev traversează un sezon foarte puternic. Germanul a câștigat Roland Garros și a ajuns acum la a treia finală consecutivă de Grand Slam, după Paris și Wimbledon.

La New York, însă, îl așteaptă un adversar care a produs una dintre marile surprize ale turneului. Ben Shelton a câștigat duelul american cu Frances Tiafoe, scor 4 la 6, 6 la 3, 6 la 3 și 7 la 5, și s-a calificat pentru prima dată în carieră într-o finală de Grand Slam.

Victoria are o semnificație istorică pentru tenisul american. Ben Shelton este primul jucător de culoare american care ajunge în finala US Open după Arthur Ashe, în 1972.

Mai mult, Shelton este la un singur meci de o performanță pe care tenisul masculin american o așteaptă de 23 de ani. Ultimul american care a câștigat un turneu de Grand Slam la simplu masculin a fost Andy Roddick, chiar la US Open, în 2003. Marea finală masculină se va disputa mâine, cu începere de la ora 21.00. Campionul va pleca acasă cu un premiu record de 5,5 milioane de dolari. În această seară însă, de la ora 23.00 se joacă finala feminină de la US Open, dintre primele 2 jucătoare ale lumii, kazaha Elena Rybakina și bielorusa Aryna Sabalenka.