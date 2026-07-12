Finala masculină de la Wimbledon oferă un spectacol total. Primii doi jucători ai lumii, Jannik Sinner și Alexander Zverev, sunt la egalitate, 1 la 1 la seturi, după mai bine de două ore de joc, iar câștigătorul va pleca acasă atât cu trofeul, cât și cu un premiu record.

Marea finală de pe Arena Centrală de la Wimbledon este extrem de echilibrată. Alexander Zverev a câștigat primul set cu 7 la 6, după un tie-break dramatic, scor 9 la 7, însă liderul mondial Jannik Sinner a răspuns imediat și și-a adjudecat actul secund tot la tie-break, de această dată mult mai clar, cu 7 la 2.

Confruntarea este una istorică, fiind al 15-lea duel direct dintre cei doi. Italianul are un avantaj categoric, cu 10 victorii și doar 4 înfrângeri în întâlnirile directe, inclusiv nouă succese consecutive. Jannik Sinner încearcă să cucerească al doilea trofeu consecutiv la Wimbledon și al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

De cealaltă parte, Alexander Zverev vizează primul său trofeu pe iarba londoneză și al doilea Grand Slam, după triumful de la Roland Garros din acest an. Dincolo de prestigiosul trofeu, campionul va încasa și un premiu record de aproape 5 milioane de dolari.