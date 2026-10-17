Spaniolii pun stăpânire pe Shanghai. Alejandro Davidovich Fokina a oferit surpiza și l-a bătut pe viitor număr 1 mondial, Alexander Zverev, după o revenire spectaculoasă. Iar tânărul Rafa Jodar își confirmă ascensiunea și l-a învins pe rusul Daniil Medvedev. Cei doi iberici se vor lupta acum pentru trofeul Mastersului 1000, într-o finală sută la sută spaniolă.

Alexander Zverev, viitorul număr unu mondial, a ratat calificarea în finala turneului Masters 1000 de la Shanghai. Germanul, principalul favorit al competiției, a cedat în fața spaniolului Alejandro Davidovich Fokina, după un meci în care a câștigat primul set, dar nu a mai putut ține pasul cu adversarul.

Zverev s-a impus în prima manșă cu 7 la 5, însă problemele fizice și oboseala și-au spus cuvântul. Davidovich Fokina a profitat, a egalat după un set câștigat cu 6 la 4, apoi a preluat controlul în decisiv. Spaniolul a realizat break-ul în debutul setului al treilea și a închis partida cu 6 la 3.

Pentru Davidovich Fokina, aceasta este a doua finală Masters 1000 din carieră, după cea disputată la Monte Carlo, în 2022. Ibericul traversează o perioadă excelentă, cu nouă victorii consecutive în China, după ce a cucerit trofeul turneului de la Chengdu.

În ultimul act va avea însă un adversar de temut. Tânărul puști Rafa Jodar a produs surpriza semifinalelor, eliminându-l pe Daniil Medvedev în minimum de seturi, cu 6 la 3 și 6 la 4.

Acum potrivit calculelor rezultatul îl propulsează pe Jodar peste Novak Djokovic în clasamentul ATP, până pe locul 12. Spaniolul își consolidează totodată șansele de calificare la Turneul Campionilor, competiția care reunește cei mai buni jucători ai sezonului.

Astfel, Shanghai va avea o finală exclusiv spaniolă, între Alejandro Davidovich Fokina și Rafa Jodar. Pentru ambii, trofeul ar însemna cea mai importantă performanță a sezonului.