Cu românul Radu Drăgușin titular, Fiorentina a suferit o înfrângere categorică în prima etapă din campionatul Italiei. AS Roma s-a impus cu 4 la 0, după un hat-trick al olandezului Donyell Malen și trei pase decisive oferite de Paulo Dybala. A început cu dreptul campionatul sub comanda lui Gennaro Gattuso și Lazio, care a învins-o la limită pe Bologna.

Radu Drăgușin a început ca titular în centrul defensivei Fiorentinei în deplasarea de la AS Roma, în prima etapă a noului sezon din Serie A, dar echipa sa nu a făcut fața mult mai titratei AS Roma. Gazdele au avut nevoie de mai puțin de jumătate de oră pentru a deschide scorul pe Stadio Olimpico. În minutul 27, Paulo Dybala a făcut o cursă spectaculoasă, a trecut de mai mulți adversari și i-a trimis mingea lui Donyell Malen, iar olandezul a profitat de spațiul creat și a înscris pentru 1 la 0. Malen a revenit în prim-plan și după pauză. Atacantul romanilor a reușit să înscrie din nou în minutul 52, iar apoi și-a completat hat-trick-ul, toate cele trei goluri fiind construite cu ajutorul argentinianului Paulo Dybala.

Formația pregătită de Gian Piero Gasperini s-a impus cu 4 la 0, scorul final fiind stabilit de Nicolò Pisilli, iar succesul o propulsează pe AS Roma pe primul loc după prima etapă, datorită golaverajului.

În celălalt meci al serii, Lazio a obținut o victorie la limită pe terenul Bolognei, scor 1 la 0. Partida a avut o miză aparte deoarece legenda Squadrei Azurra, Gennaro Gattuso a revenit pe banca unei echipe din prima ligă italiană după mai bine de cinci ani. Singura reușită a partidei a fost marcată în minutul 54 de Davide Frattesi, care a înscris primul său gol în tricoul lui Lazio și unul extrem de important pentru noua sa echipă.

Astfel, Gattuso a obținut prima sa victorie în campionat la Lazio, după ce debutul oficial fusese unul de coșmar, cu eliminarea din Cupa Italiei în fața grupării din liga secundă Mantova.