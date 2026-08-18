Gafe, goluri spectaculoase și victorie la ultima fază. FCSB a învins-o pe Botoșani cu 3 la 2 și a revenit pe primul loc în Superliga României. În aceeași seară, U Cluj a trecut de UTA, iar Dan Nistor a intrat în istorie și a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri disputate în prima ligă din România.

Etapa a cincea din Superligă s-a încheiat aseară cu două meciuri spectaculoase. La București, FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu 3 la 2, după ce a fost condusă până aproape de final. Roși-albaștrii au început perfect partida de pe Arcul de Triumf, iar Joao Paulo a deschis scorul în minutul 10, cu un șut din prima. Formația din Botoșani a revenit însă înainte de pauză. Joyskim Dawa a greșit în apropierea propriului careu, iar Andrei Dumiter a profitat și a trimis mingea sub bara transversală. Atacantul oaspeților avea să fie omul care a întors complet partida. În minutul 61, același Dumiter a profitat de o nouă eroare în defensivă și a făcut 2 la 1.

Avantajul oaspeților a durat însă doar câteva zeci de secunde. Daniel Bîrligea a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins pe Anestis cu un șut precis la colțul scurt.

Apoi finalul a fost dramatic. Batubinsika a înscris în urma unui corner, însă reușita a fost anulată pentru henț. La poarta cealaltă, Mykola Kovtalyuk a trimis mingea în bară și a fost foarte aproape să aducă victoria Botoșaniului. Iar lovitura decisivă a venit în minutul 90+6. Tavi Popescu a construit acțiunea pe partea stângă, a pasat în careu, iar Bîrligea a înscris pentru 3 la 2.

După acest succes FCSB a revenit astfel pe primul loc, cu 11 puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne fără victorie după primele cinci etape.

Tot asearăi, Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu 2 la 1. Partida de pe Cluj Arena a avut o încărcătură specială pentru Dan Nistor. Înaintea fluierului de start, mijlocașul în vârstă de 38 de ani a fost premiat pentru meciul cu numărul 516 în prima ligă și a devenit liderul all-time al prezențelor în prima ligă din România.

Pe teren, Alibek Aliev a fost omul meciului. Atacantul lui „U” Cluj a deschis scorul în prelungirile primei reprize.

Aliev a lovit din nou în minutul 74. Suedezul transformând un penalty acordat după un henț în careu. UTA a redus din diferență în minutul 85, atunci când Andrei Dorobanțu a înscris cu o lovitură de cap. „U” Cluj se impune cu 2 la 1 și a ajuns astfel la trei victorii în acest sezon și a urcat pe locul patru, cu 9 puncte. Ardelenii au însă un meci mai puțin disputat, după ce partida cu CFR Cluj din etapa a patra a fost amânată. În schimb, UTA rămâne fără victorie după cinci runde și este pe locul 15.