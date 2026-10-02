Germania a spart gheața în era Jürgen Klopp. Nemții au obținut prima victorie cu noul selecționer, 2 la 0 cu Serbia, și au reintrat în lupta pentru calificarea în faza superioară a Ligii Națiunilor. În celălalt meci al grupei, selecționata Țărilor de Jos a remizat spectaculos cu lidera surpiză, Grecia.

Germania a dominat autoritar partida disputată la Munchen în fața Serbiei și și-a creat ocazii încă din primele minute. Nemții au avut nu mai puțin de 16 șuturi în prima repriză, în timp ce Serbia nu a trimis niciunul spre poartă. Tânărul Tom Bischof a deschis scorul în minutul 39, după o pasă excelentă oferită de Florian Wirtz.

Pentru mijlocașul de la Mainz a fost primul gol marcat pentru naționala Germaniei.

După pauză, echipa pregătită de Jurgen Klopp a continuat să controleze jocul, iar Florian Wirtz și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Fotbalistul lui Liverpool a înscris în minutul 61, după o acțiune individuală, și a stabilit scorul final, de 2 la 0.

Succesul este primul al Germaniei în actuala ediție a Ligii Națiunilor și, totodată, prima victorie a lui Jurgen Klopp în funcția de selecționer, la al treilea meci.

Germania ajunge astfel la patru puncte în grupa A2 și e abia pe locul 3. Nemții urmează să joace duminică împotriva Greciei, lidera grupei. Elenii la rândul lor au adunat 7 puncte, și sunt primii, iar pe poziția a doua este echipa Țările de Jos, cu 5 puncte. Tot ieri, într-un meci direct, cele două naționale au oferit un meci spectaculos, încheiat cu 2 la 2. Grecii au avut un avantaj de două goluri și păreau că se îndreaptă spre a treia victorie consecutivă. Elnii au marcat prin Fotis Ioannidis și Georgios Masouras.

Echipa Țărilor de Jos a revenit însă spectaculos. Căpitanul lui Liverpool, Virgil van Dijk a redus din diferență, iar Tijjani Reijnders a salvat un punct pentru olandezi în minutul 89.

În etapa următoare, duminică, pe 4 octomrie, Germania merge în Grecia, iar echipa Țărilor de Jos o va întâlni pe Serbia.