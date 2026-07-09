Gol de generic de la peste 60 de metri pentru Rapid București. Cătălin Vulturar a înscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale verii.

Arcadie Munteanu
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După golul fabulos, giuleștenii au încheiat meciul cu un gust amar. Rapid a fost la doar câteva secunde de victorie, însă adversarii au egalat în minutul 90+1, la ultima fază a partidei. Astfe Rapid București a încheiat la egalitate, scor 1 la 1, amicalul disputat împotriva formației slovace FC Košice, în al treilea test al verii pentru echipa pregătită de Daniel Pancu. 

Chiar dacă victoria le-a scăpat printre degete, Rapid își păstrează invincibilitatea în cantonamentul din Austria. Giuleștenii au început seria meciurilor de verificare cu un succes, 3 la 1 împotriva lui Dinamo Kiev, apoi au remizat fără goluri cu Rapid Viena, iar acum ieri a încheiat la egalitate cu FC Košice. Ultimul test din stagiul de pregătire este programat împotriva formației cehe Slovan Liberec, înaintea debutului în noul sezon al Superligii românești de fotbal.

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