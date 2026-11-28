Execuție de poveste în campionatul României. Doru Andrei a reușit un gol spectaculos, cu exteriorul piciorului, reușita sa aducând victoria lui Sepsi în fața Universității Cluj. Tot în etapa a 17-a, FC Argeș, cu moldoveanul Vadim Rață titular, a produs surpriza și a învins Petrolul chiar la Ploiești.

Golul lui Doru Andrei a decis unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale etapei în Superliga României. Fotbalistul lui Sepsi a observat că portarul Ștefan Lefter era ieșit din poartă și a trimis mingea în plasă cu exteriorul piciorului, de la aproximativ 25 de metri. Reușita lui Doru Andrei are toate șansele să intre în cursa pentru cel mai frumos gol al sezonului, o execuție spectaculoasă, în stilul celebrului portughez Ricardo Quaresma, cunoscut pentru asemenea lovituri cu exteriorul. Grație golului superb Sepsi a plecat cu toate punctele de la Cluj și a urcat pe poziția a zecea, în campinatul României.

Într-un alt meci al etapei, FC Argeș a obținut o victorie importantă în deplasare, după ce a învins Petrolul Ploiești cu 1 la 0. Cu internaționalul moldovean Vadim Rață în primul unsprezece, piteștenii au reușit să întrerupă seria pozitivă a ploieștenilor, care veneau după mai multe rezultate bune în campionat. Golul victoriei a venit în minutul 41, atunci când portarul Igor Nikic a lansat un atac rapid, Gabriel Charpentier a recuperat mingea și i-a pasat lui Ricardo Matos. Portughezul i-a întors apoi balonul în careu, iar atacantul congolez a finalizat cu un șut plasat.

După acest succes FC Argeș a ajuns la 19 puncte și a urcat provizoriu pe locul 11. De cealaltă parte, Petrolul a rămas pe poziția a patra, cu 30 de puncte, păstrându-și deocamdată locul în zona de play-off.