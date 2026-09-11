Gol de senzație în Cupa Rusiei: a înscris de la centrul terenului, iar echipa sa a eliminat o formație din eșalonul superior – VIDEO

Gol de senzație în Cupa Rusiei. Un jucător a înscris de la centrul terenului, iar echipa sa a reușit surpiza și a eliminat o echipă mult mai bună, din eșalonul superior.