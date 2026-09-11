Gol de senzație în Cupa Rusiei. Un jucător a înscris de la centrul terenului, iar echipa sa a reușit surpiza și a eliminat o echipă mult mai bună, din eșalonul superior.
În minutul 58, căpitanul celor de la Dinamo Sankt Petersburg, Aleksandr Masalov a executat o lovitură liberă chiar de la centrul terenului.
Mingea a zburat peste portarul lui Sochi și s-a oprit direct în plasă. Dinamo a învins-o pe Sochi cu 2-0, în turul patru al Cupei Rusiei și merge mai departe în Cupa Rusiei, unde va întâlni în următoarea rundă formația Volna din regiunea Nijni Novgorod.