Execuție de senzație în Liga a doua din România. Geani Crețu, mijlocașul celor de la Metalul Buzău, a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului, după ce a marcat cu un șut trimis de la aproximativ 60 de metri, din propria jumătate de teren.

Golul fabulos a fost marcat în duelul dintre formația SCM Râmnicu Vâlcea și Metal Buzău. În minutul 8, Geani Crețu fotbalist trecut pe la Dinamo și Rapid București a observat că portarul era ieșit din poartă și a expediat mingea direct spre buturi, surprinzându-l complet pe goalkeeper. Acesta nu a mai putut interveni, iar mingea a trecut de el și a ajuns în plasă.

Metal Buzău a câștigat în cele din urmă cu 2 la 0 și ocupă locul 7 în Liga secundă din România, fiind la un singur punct de zona play-off-ului.