Gol superb înscris de Victor Ochișor în campionatul Rusiei. Mijlocașul de 19 ani, născut în Moldova, a devenit eroul lui Dinamo Moscova în partida cu Orenburg. Ochișor a marcat în minutul 90, cu un șut de la distanță direct în vinclu, și i-a adus echipei sale victoria cu 1 la 0.

Victor Ochișor a intrat pe teren în minutul 68, iar în ultimul minut regulamentar a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale etapei. Șutul său de la distanță, direct în vinclu, i-a adus lui Dinamo Moscova victoria cu 1 la 0 și a cincea victorie consecutivă în campionat.

Mijlocașul de 19 ani s-a născut în satul Șuri, raionul Drochia, dar s-a mutat la Moscova împreună cu părinții când avea un an. Este format la Academia lui Dinamo Moscova, iar în acest sezon a ajuns la patru apariții în campionat. Golul cu Orenburg este prima sa reușită din această stagiune.