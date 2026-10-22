Seară spectaculoasă în Liga Campionilor, cu goluri, reveniri și rezultate importante în etapa a treia. Bayern München și Arsenal au oferit un duel intens, încheiat la egalitate. În schimb, Real Madrid, Aston Villa și Real Betis își continuă marșul victorios și au maximum de puncte după primele trei runde.

A fost spectacol total aseară între doi granzi ai fotbalului european. Bayern München și Arsenal au încheiat la egalitate, scor 2 la 2, confruntarea de pe Allianz Arena, după un meci în care avantajul a trecut de la o echipă la alta. Arsenal a deschis scorul în minutul 25 prin Eberechi Eze, iar replica bavarezilor a venit zece minute mai târziu. Harry Kane a trimis o pasă excelentă pentru Alphonso Davies, iar canadianul a restabilit egalitatea. După pauză, Bayern a apăsat accelerația și a trecut în avantaj în minutul 61 după ce starul Harry Kane a transformat în gol un penalty. Arsenal nu a renunțat însă la luptă și în minutul 82, Declan Rice a finalizat o combinație rapidă stabilind scorul final.

Între timp Real Madrid, Betis și Aston Villa își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor. Galacticii au învins-o pe RB Leipzig cu 4 la 1, pe Santiago Bernabeu. Bernardo Silva, Arda Güler și Kylian Mbappe au făcut ca scorul să fie 3 la 0 în minutul 83.

Leipzig a redus din diferență prin Tidiam Gomis, dar Real a răspuns aproape imediat și Yan Diomande a stabilit scorul final, de 4 la 1.

Și o altă echipă spaniolă a reușit a treia victorie consecutivă. Betis a învins-o la limită pe Feyenoord, scor 1 la 0, printr-un gol decisiv marcat de Isco, din penalty.

Aston Villa continuă și ea seria rezultatelor perfecte. Englezii au învins-o pe Viking cu 3 la 1, pe teren propriu. Gazdele au deschis scorul prin Ross Barkley, după care și-a dublat avantajul prin Emiliano Buendia, care a transformat un penalty. Brazilianul a contribuit și la golul de 3 la 0, când centrarea sa a fost deviată în propria poartă de fundașul norvegienilor, Henrik Heggheim. Viking a reușit să înscrie golul de onoare pe final, prin Peter Christiansen, cu o execuție spectaculoasă din voleu. Reușită care nu a mai schimbat însă soarta partidei.

O victorie aseară a obținut și Interul antrenat de românul Cristi Chivu. După un meci dificil italienii s-au impus cu 1 la 0 în fața celor de la Șahtior Donețk. Inter a câștigat la limită chiar dacă evoluau în zece oameni. Golul decisiv a venit în minutul 77, atunci când Henrikh Mkhitaryan a trimis o pasă excelentă în careu, iar Carlos Augusto a făcut diferența.

Astfel, Inter lui Cristi Chivu câștigă cu 1 la 0 și obține primele puncte în această campanie europeană, după două înfrângeri în primele etape.