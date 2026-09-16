Goluri spectaculoase, reveniri și un puști de 16 ani care a ieșit din nou la rampă. Liverpool a eliminat-o pe Tottenham din Cupa Ligii Angliei, într-un meci decis în ultimele minute de un gol superb marcat de Dominik Szoboszlai. Iar Arsenal a trecut de Ipswich cu ajutorul unui adolescent care a reușit o dublă.

Liverpool a eliminat-o pe Tottenham din Cupa Ligii engleze, după o victorie cu 3 la 1 pe Anfield, într-un meci în care ambele echipe au mizat pe mai mulți jucători care au primit mai puține minute în acest sezon.

Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 21, cu un șut superb din marginea careului, după o fază construită rapid de cormorani. Apoi Cody Gakpo a făcut 2 la 0 în minutul 54, iar Tottenham a redus din diferență prin Conor Gallagher, care a înscris cu capul după un corner, profitând de o greșeală a portarului. Finalul i-a aparținut însă lui Dominik Szoboszlai. Introdus în repriza secundă, maghiarul a primit mingea la aproximativ 35 de metri de poartă, a preluat-o și a trimis un șut în forță, cu efect, direct în vinclu.

Golul din minutul 90+1 a închis meciul și a trimis-o pe Liverpool în turul următor.

Pentru Tottenham, eliminarea prelungește startul dificil de sezon, elevii lui De Zerbi având doar o victorie în cele 7 meciuri jucate, alte 2 remize și 3 înfrângeri. Londonezii au avut ocazii importante, însă nu au reușit să profite de ele.

Iar dacă la Liverpool vedeta serii a fost Szoboszlai, la Arsenal toate reflectoarele au fost pe Max Dowman. Puștiul de doar 16 ani a marcat de două ori în victoria cu 4 la 2 de pe terenul lui Ipswich. Dowman a înscris primul gol la doar șapte minute de la debutul său în acest sezon și a reușit dubla imediat după pauză.

Noni Madueke și Mikel Merino au completat scorul pentru Arsenal, în timp ce Ipswich a redus din diferență prin Anis Mehmeti și Chuba Akpom.

Au fost și alte meciuri spectaculoase aseară în Cupa Ligii Angliei. Fulham a trecut de West Ham cu 3 la 2, iar golul calificării a venit de la Oscar Bobb, introdus de pe banca de rezerve.

Cel mai dramatic final al serii a fost însă la Peterborough,a colu unde echipa gazdă a terminat la egalitate, 3 la 3 cu adversarii de la Barnsley, iar totul s-a decis la loviturile de departajare. Peterborough s-a impus cu 7 la 6 și a ajuns în optimile Cupei Ligii pentru prima dată din 2009.