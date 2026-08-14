Iar la Mastersul canadian de la Toronto, Iga Swiatek a fost de neoprit. Poloneza a spulberat-o pe Elena Rybakina și a cucerit primul trofeu al anului.

Fosta lideră mondială Iga Swiatek a câștigat turneul WTA 1000 de la Toronto, după ce a învins-o în finală pe Elena Rybakina. Tenismena de 25 de ani a intrat în finală după o victorie dificilă cu Elina Svitolina, dar ultimul act l-a controlat aproape în totalitate. Iga Swiatek a făcut break încă din primul game, profitând de două duble greșeli ale adversarei.

Rybakina a încercat să revină, dar poloneza a rămas extrem de solidă în defensivă și a atacat de fiecare dată când a avut ocazia. Kazaha a avut două mingi de break în setul inaugural, însă nu le-a fructificat, în timp ce Swiatek s-a desprins la 5-2, apoi a închis setul.

În actul secund, Rybakina a încercat să schimbe ritmul, dar Swiatek a continuat să dicteze schimburile de mingi. Poloneza a făcut break pentru 3 la 2, iar la 5 la 3 a avut nevoie de o singură ocazie pentru a încheia partida. Un backhand câștigător i-a adus mingea de meci, iar Swiatek a închis finala după o oră și 25 de minute.

A fost un meci perfect făcut de Iga Swiatek, deoarece poloneza nu și-a pierdut nici măcar o dată serviciul. A fost o finală în care precizia, apărarea și capacitatea ei de a transforma schimburile lungi în puncte câștigătoare au făcut diferența. Pentru poloneză acesta este primul trofeu din 2026 și primul titlu după aproape un an. Swiatek nu mai ajunsese într-o finală în acest sezon, iar la Wimbledon, unde era campioana en-titre, s-a oprit în turul al treilea.

Trofeul de la Toronto este al 26-lea titlu WTA din cariera polonezei și al 12-lea la categoria WTA 1000. Ea are în palmares și șase titluri de Grand Slam. Pentru succesul de la Toronto, Swiatek va primi un cec consistent de peste un milion de dolari. Victoria are o importanță majoră și pentru clasamentul mondial. Swiatek urcă de pe locul 8 pe poziția a cincea și revine în Top 5 înaintea ultimelor turnee importante ale sezonului.

De partea cealaltă pentru Rybakina, finala a venit după un parcurs extrem de solicitant. Campioana de la Australian Open a disputat patru meciuri de trei seturi în cele cinci partide anterioare. În plus kazaha a ratat șansa de a se apropia la doar 4 puncte de lidera mondială Aryna Sabalenka. Acum Rybakina este 354 puncte de primul loc.