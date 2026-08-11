S-a stabilit prima semifinală de la Mastersul canadian de la Toronto. Iga Swiatek a defilat în fața Dianei Shnaider și s-a calificat fără emoții în penultimul act. Acolo, poloneza va avea parte de un duel dificil cu Elina Svitolina, care a revenit spectaculos, după ce a pierdut primul set cu Ekaterina Alexandrova.

Iga Swiatek este în semifinalele Mastersului canadian de la Toronto. Fosta lideră mondială a avut nevoie de doar 64 de minute pentru a o spulbera pe rusoaica Diana Shnaider, scor 6 la 2 și 6 la 1. Poloneza nu a cedat nicio minge de break și a controlat partida de la un capăt la altul. Swiatek a început agresiv și a făcut primul break pentru 3 la 1. Un al doilea break i-a permis să se desprindă la 5 la 2, iar poloneza a închis primul set după doar 31 de minute.

În actul secund, Swiatek a continuat să dicteze ritmul. A făcut break rapid, apoi s-a desprins la 4 la 1 după un forehand câștigător. Shnaider nu a mai găsit soluții, iar al treilea break al setului i-a adus polonezei victoria.

Pentru fosta lideră mondială Iga Swiatek aceasta este a doua semifinală WTA din acest an și prima ei semifinală la un turneu WTA 1000 în acest sezon. Poloneza, de șase ori campioană de Grand Slam, încearcă să ajungă în prima sa finală din acest an, iar pentru asta va trebui să treacă și de Elina Svitolina. La rândul său ucraineanca a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Ekaterina Alexandrova. Svitolina a pierdut primul set cu 3 la 6, dar apoi a schimbat complet ritmul. ucraineanca a câștigat setul secund cu 6 la 0 și a legat opt game-uri consecutive fără eșec. În decisiv, ucraineanca s-a desprins rapid, și chiar dacă Alexandrova a încercat să revină spre final, Svitolina a închis meciul cu 3 la 6, 6 la 0 și 6 la 3, după 93 de minute.

Victoria îi prelungește Svitolinei seria impresionantă în turneele WTA 1000. Ucraineanca a ajuns la zece victorii consecutive în această categorie și va avea acum un nou duel cu Swiatek. Cele două s-au întâlnit deja de două ori în acest an, iar Svitolina a câștigat ambele partide. În cealaltă parte a tabloului, pentru celelate 2 locuri din penultimul act se bat americanca Coco Gauff cu elvețianca Belinda Bencic și kazaha Elena Rybakina cu nipona Naomi Osaka. Competiția feminină de la Toronto are un fond total de premiere este de peste 7,4 milioane de dolari, iar campioana va primi un cec de peste un milion de dolari și își va adăuga 1000 de puncte WTA.