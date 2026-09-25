Meciul de box așteptat de mai bine de un deceniu are, în sfârșit, o dată și o arenă. Tyson Fury și Anthony Joshua se vor întâlni pentru prima dată în ring, într-un duel spectaculos al greilor britanici.

Tyson Fury și Anthony Joshua se vor confrunta pe 11 decembrie, la Principality Stadium din Cardiff, într-o gală de excepție care va fi transmisă în direct pe Netflix în întreaga lume. Arena din capitala Țării Galilor poate primi până la 80 de mii de spectatori, iar organizatorii pregătesc un eveniment de amploare. Este confruntarea despre care lumea boxului vorbește de mai bine de zece ani. Cei doi s-au întâlnit în trecut la sparring, însă nu au boxat niciodată într-un meci profesionist. Pe 11 decembrie, rivalitatea dintre cele două vedete va ajunge, în sfârșit, în ring.

Tyson Fury are 38 de ani și un palmares de 36 de victorii, două înfrângeri și o remiză, dintre care 25 de succese au fost obținute prin knockout. Britanicul a rămas neînvins în primele 39 de meciuri ale carierei, până la dubla confruntare cu Oleksandr Usyk din 2024. Ucraineanul l-a învins de două ori, la puncte.

Fury a revenit în ring în 2026. În aprilie l-a învins la decizie unanimă pe Arslanbek Makhmudov, iar în iulie l-a oprit pe Mariusz Wach în repriza a șaptea. Astfel, „Gypsy King” vine la confruntarea cu Joshua după două victorii consecutive.

Iar Anthony Joshua, în vârstă de 36 de ani, are 30 de victorii și patru înfrângeri, 27 dintre succesele sale venind înainte de limită. Fost campion olimpic la Londra, Joshua a cucerit titlurile mondiale WBA, IBF și WBO și a devenit unul dintre principalii campioni ai categoriei grele în era modernă.

Și Joshua traversează o perioadă bună. În decembrie 2025 l-a făcut knockout pe Jake Paul, iar în iulie 2026 l-a învins pe Kristian Prenga prin oprire în repriza a doua.

Britanicul are, astfel, două victorii consecutive înaintea celui mai important duel al carierei sale recente. De această dată, însă, nu va fi pusă în joc nici o centură mondială. Miza este prestigiul, rivalitatea și statutul în boxul britanic. Astfel, pentru prima dată, Tyson Fury și Anthony Joshua vor avea ocazia să demonstreze în ring cine este mai bun dintre cei doi mari grei britanici ai generației lor.