Judo-ul moldovenesc încheie cu o evoluție de excepție Grand Slam-ul din Abu Dhabi. După aurul cucerit de Petru Pelivan, un alt reprezentant al țării noastre a urcat pe podiumul prestigiosului turneu Grand Slam. Astăzi, Mihail Latîșev a câștigat medalia de argint, după ce a ajuns până în finală, unde a fost învins de un bulgar.

Judo-ul moldovenesc încheie cu o evoluție de excepție Grand Slam-ul din Abu Dhabi. După aurul cucerit de Petru Pelivan, un alt reprezentant al țării noastre a urcat pe podiumul prestigiosului turneu Grand Slam. Astăzi, Mihail Latîșev a câștigat medalia de argint, după ce a ajuns până în finală, unde a fost învins de un bulgar.

Mihail Latîșev a concurat în categoria de greutate de până la 90 de kilograme. Judocanul în vârstă de 22 de ani a avut un parcurs foarte bun și a obținut patru victorii consecutive, în fața unor sportivi din Statele Unite, Ucraina, Italia și Cehia, reușind să ajungă în ultimul act al competiției. În finală, sportivul moldovean l-a întâlnit pe bulgarul Ivaylo Ivanov, în fața căruia a cedat, fiind nevoit să se mulțumească cu medalia de argint.

Argintul lui Mihail Latîșev completează evoluția excelentă pentru Republica Moldova la Abu Dhabi. Ieri, Petru Pelivan a cucerit medalia de aur, în categoria de până la 81 de kilograme. Sportivul de 26 de ani a câștigat toate cele cinci confruntări disputate, iar în marea finală, l-a învins pe finlandezul Eetu Ihanamäki.

Turneele Grand Slam fac parte din circuitul mondial de elită al Federației Internaționale de Judo. Câștigătorii acumulează 1000 de puncte în clasamentul mondial, iar rezultatele sunt importante și în cursa de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles. Republica Moldova a fost reprezentată la Abu Dhabi de cinci judocani, iar Petru Pelivan și Mihail Latîșev au adus două medalii pentru țara noastră, una de aur și una de argint.