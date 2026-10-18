Campioana Italiei, Inter Milano, continuă în forță sezonul din Serie A. Echipa antrenată de românul Cristian Chivu a obținut o nouă victorie spectaculoasă, după ce a întors scorul în deplasare cu Bologna. Nerazzurrii s-au impus cu 3 la 1, iar schimbările făcute de tehnicianul român au contribuit decisiv la revenire.

Inter a demonstrat din nou că nu renunță nici atunci când lucrurile încep prost. La Bologna, gazdele au deschis scorul în minutul 10, prin Tommaso Pobega, care a profitat de o eroare a lui Luis Henrique și a trimis mingea în plasă cu un șut din interiorul careului. Gazdele au continuat să pună presiune și a fost aproape să-și mărească avantajul.

Același Pobega a mai amenințat poarta adversă cu șuturi de la distanță și a trimis mingea în transversală. Inter a rezistat însă, iar înainte de pauză a restabilit egalitatea. În minutul 44, Marcus Thuram a reluat cu capul, în urma unei centrări expediate de Nicolo Barella, și a făcut 1 la 1. La pauză, tehnicianul român Cristian Chivu a pregătit mutările care aveau să schimbe jocul.

Inter a crescut în intensitate, a preluat controlul și a reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă. În minutul 71, nou-intratul Carlos Augusto a finalizat din apropiere o acțiune construită de Piotr Zieliński și a adus-o pe Inter în avantaj.

Iar lovitura de grație a venit în minutul 84. După o combinație rapidă, cu pase din prima, Ange-Yoan Bonny a închis tabela la 3 la 1. Și el a fost introdus în repriza secundă, confirmând inspirația lui Chivu în gestionarea meciului. Acesta este al șaselea succes în primele șapte etape de campionat pentru nerazzurrii care au acumulat 19 puncte și s-au instalat pe primul loc în Serie A, cu două puncte mai mult decât AS Roma. Tot aseară, românii au câștigat și ei, cu 2 la 0, pe teren propriu, în fața formației Genoa. Golurile meciului i-au aparținut lui Santiago Castro și Emanuele Lulli.

În urma acestui eșec, Genoa, echipă patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a rămas cu doar patru puncte și a coborât pe penultimul loc al clasamentului.