Italia a răspuns după eșecul din prima etapă cu un adevărat spectacol în Turcia. Squadra Azzurra a înscris de patru ori și s-a impus cu 4 la 1, în timp ce Franța a obținut o nouă victorie la limită. Echipa lui Zidane a învins Belgia cu 1 la 0, după un gol marcat în ultimele minute.

Italia lui Roberto Mancini a intrat hotărâtă pe teren în duelul cu Turcia, iar Alessandro Bastoni a deschis scorul în minutul 9, pe Bursa Stadium. Fundașul a înscris pentru prima dată în această ediție a Ligii Națiunilor și a punctat din nou pentru națională după mai bine de patru ani.

Italienii și-au mărit avantajul înainte de pauză. Davide Frattesi a făcut 2 la 0 cu un șut din apropierea porții.

În repriza secundă, Italia a continuat să domine. Michael Kayode a înscris pentru 3 la 0, după pasa lui Esposito. Turcii au redus din diferență imediat după pauză, prin Baris Yilmaz, dar replica italienilor a venit rapid. În minutul 50, Francesco Pio Esposito a înscris cu capul și a refăcut avantajul de trei goluri.

Italia a ajuns astfel la patru goluri într-un meci din Liga Națiunilor pentru prima dată după victoria cu 4 la 1 în fața Israelului, din octombrie 2024. Squadra Azzurra obține astfel primele puncte din această ediție.

Franța a avut însă nevoie de răbdare pentru a trece de Belgia. Zinedine Zidane a schimbat masiv echipa de start față de meciul precedent, efectuând nouă modificări. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, dar oaspeții au avut cele mai mari ocazii. Desire Doue a trimis în bară în minutul 12, iar câteva minute mai târziu, după șutul lui Akliouche, Pierre Kalulu a avut o execuție respinsă de pe linia porții. Golul victoriei a venit însă în minutul 88. Michael Olise a primit pasa lui Rayan Cherki și a trimis mingea în plasă cu un șut superb de la distanță.

Tehnicianul Zinedine Zidane a urmărit faza alergând pe marginea terenului, iar bucuria selecționerului francez a fost atât de mare încât a șutat într-o minge de rezervă în timpul acțiunii. Franța a câștigat cu 1 la 0 și re maximul de puncte după primele două etape. Francezii conduc clasamentul grupei A1, cu șase puncte, Belgia și Italia au câte trei puncte, iar Turcia este ultima, fără punct. În următoarea etapă, programată pe 2 octombrie, într-un meci de gală Franța primește vizita Italiei, iar Belgia o va întâlni pe Turcia.