Seară de senzație în Liga Națiunilor. Italia a scris istorie și a învins-o pr Franța, pe teren propriu pentru prima dată după 64 de ani. Selecționata lui Zinedine Zidane a cedat în fața Squadrei Azzurra, iar lupta pentru supremație în grupă devine tot mai încinsă. Tot aseară, Anglia și Spania au obținut victorii importante, în timp ce Arda Guler a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale serii. Starul lui Real Madrid a reușit un gol de senzație, însă Turcia a cedat în fața Belgiei și a ajuns la cinci înfrângeri consecutive.

Arda Güler a aprins tribunele cu o execuție spectaculoasă în minutul 20. Mijlocașul lui Real Madrid a trimis mingea direct în plasă din lovitură liberă și a deschis scorul pentru turci. Bucuria gazdelor a durat însă foarte puțin. Kevin De Bruyne a egalat în minutul 27, iar trei minute mai târziu Charles De Ketelaere a întors rezultatul. Belgia s-a impus cu 2 la 1. Dacă pentru Turcia aceasta a fost a cincea înfrângere la rând, atunci naționala lui Van Bommel rămâne în cursa pentru calificarea în sferturile de finală. Belgia este a treia în grupa întâi din Liga A, la doar un punct în spatele liderelor Italia și Franța.

Tot ieri, cei dor granzi ai fotbalului mondial au făcut spectacol la Milano, unde Italia a învins Franța cu 3 la 1, într-un duel arbitrat de românul Istvan Kovacs. Francezii au deschis scorul în minutul 10, prin Michael Olise, după o eroare a portarului Gianluigi Donnarumma. Squadra Azzurra a egalat în minutul 26, prin Francesco Pio Esposito, atacantul lansat de Cristian Chivu la Inter. După pauză, italienii au apăsat accelerația. Au ratat mai întâi un penalty prin Sebastiano Esposito, iar Davide Frattesi a înscris pentru 2 la 1 în minutul 63.

Pio Esposito a închis tabela în minutul 75, din penalty reușind dubla, iar Italia a învins-o pe Franța pe teren propriu pentru prima dată din 1962.

Iar în grupa a treia din Liga A situația a devenit și mai clară după alte 2 victorii ale liderelor, Anglia și Spania fiind calificate deja în sferturile de finală a Ligii Națiunilor.

Pe Wembley, Anglia a trecut cu 2 la 1 de Croația. Morgan Rogers a deschis scorul în minutul 24, însă croații au egalat prin Petar Sucic, iar Harry Kane a decis partida, transformând un penalty.

Pentru Kane, seara a fost una istorică. Atacantul a ajuns la 126 de selecții și a devenit fotbalistul cu cele mai multe apariții în naționala masculină a Angliei, depășindu-l pe fostul portar Peter Shilton.

Și Spania a obținut trei puncte, după victoria cu 2 la 0 în deplasare, în fața Cehiei. Alex Baena a deschis scorul din penalty în minutul 39, iar Marc Pubill a stabilit rezultatul final în prelungiri, în minutul 90+6.

În Liga A din notions League, cele 16 reprezentative sunt împărțite în patru grupe. Daor primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, care se dispută în dublă manșă. Echipele de pe locul trei dispută baraje pentru menținerea în prima ligă, iar ultimele clasate retrogradează direct. Campioana în exercițiu din Liga Națiunilor este Portugalia.