Jannik Sinner a încheiat tratamentul pentru problema la genunchiul drept și a revenit pe teren. Liderul mondial se pregătește deja pentru revenirea în competițiile oficiale, iar prima țintă este turneul de la Beijing.

Vești bune pentru Jannik Sinner. Italianul a încheiat programul de recuperare la clinica medicală din Torino, iar acum s-a întors la Monte Carlo, unde a început din nou antrenamentele pe teren. Recuperarea decurge conform planului, iar Sinner crește treptat intensitatea pregătirii.

Liderul mondial nu a mai disputat un meci oficial de la victoria de la Wimbledon, din 12 iulie. Din cauza problemei la genunchiul drept, Sinner a lipsit de la turneele din America de Nord și US Open. Revenirea liderului mondial este programată pentru turneul ATP 500 de la Beijing, care începe pe 30 septembrie.

Italianul este însă așteptat să ia decizia finală doar după ce va vedea cum reacționează genunchiul la antrenamentele din această perioadă. Pauza forțată l-a făcut să piardă teren în clasamentul ATP.

Deși își păstrează în prezent un avans de aproximativ 1800 de puncte în fruntea ierarhiei masculine în fața lui Alexander Zverev, finalul de an se anunță extrem de complicat. Germanul are de apărat până la finalul anului mult mai puține puncte decât italianul, astfel că lupta pentru primul loc mondial se anunță una dintre principalele atracții ale finalului de sezon.