Jucătorii de tenis de masă moldoveni impresionează la Campionatul European de la Ljubljana. Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică au ajuns în sferturile de finală la dublu masculin, după victorii convingătoare. Totodată, Ursu a luptat astăzi și pentru un loc în semifinale la dublu mixt, alături de Alexandra Chiriacova, dar au fost eliminați. În această seară cei doi moldoveni revin în competiția individuală, unde vor încerca să-și continue parcursul european.

Dubloul moldovean Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică a pornit din calificări și a ajuns printre cele mai bune opt perechi ale Europei. Cei doi moldoveni au obținut două victorii în faza preliminară, în fața unor perechi din Cehia și Polonia, asigurându-și prezența pe tabloul principal. Acolo, Ursu și Puțuntică au început în forță și i-au învins categoric pe englezii Tom Jarvis și Connor Green, cu 3 la 0 la seturi. Meciul următor a fost mult mai disputat. Moldovenii au cedat primul set în fața perechii nemțești formate din Wim Verdonschot și Andre Bertelsmeier, au revenit, au pierdut din nou un set la limită, apoi au preluat controlul jocului. Ursu și Puțuntică s-au impus în final cu 3 la 2 la seturi, după o confruntare în care au demonstrat că pot gestiona și momentele dificile.

Pentru un loc în semifinale băieții noștri vor juca mâine contra unor adversari din Belgia.

Și la dublu mixt, echipa noastră a făcut furori. Moldova a fost reprezentată de Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, iar cei doi au obținut două victorii în calificări, apoi au trecut pe tabloul principal de alte două duete. Parcursul lor s-a încheiat însă astăzi în sferturile de finală, unde au fost învinși de o pereche din Germania.

În această seară atenția se mută asupra probelor individuale. Vladislav Ursu va evolua îl va întâlni în primul tur pe croatul Filip Zeljko. Iar la feminin, Alexandra Chiriacova va juca împotriva sportivei din Țara Galilor, Anna Hursey. Rezultatele de la Ljubljana continuă seria performanțelor importante obținute în ultimii ani de tenisul de masă moldovenesc. În 2024, Vladislav Ursu a cucerit medalia de bronz la dublu masculin, la Campionatul European de seniori, alături de un austriac. În 2025, tot el a câștigat Europe Cup cu echipa cehă HB Ostrov. Iar în acest an, în septembrie, reprezentativa masculină a Republicii Moldova a câștigat proba pe echipe la Campionatul Balcanic de seniori. Tot acolo Vladislav Ursu a cucerit și titlul balcanic la simplu masculin. Aceste rezultate confirmă progresul tenisului de masă moldovenesc și oferă un nou motiv de optimism pentru evoluțiile sportivilor noștri pe scena europeană.

