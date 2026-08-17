Jucătorul naționalei Moldovei, Teodor Lungu, a salvat-o pe Oțelul Galați de la înfrângere cu un gol de senzație. Mijlocașul tricolorilor a înscris de la mare distanță și a smuls un punct pentru gălățeni în meciul contra campioanei României, Universitatea Craiova.

Daniela FrunzăArcadie Munteanu
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Moldoveanul Teodor Lungu, introdus pe teren cu doar zece minute mai devreme, a primit mingea de la Andrezinho în minutul 87 al duelului dintre Oțelul și Universitatea Craiova și a încercat imposibilul. Mijlocașul nostru a șutat din afara careului, de la peste 30 de metri, iar mingea s-a dus direct în vinclu. Portarul Sava a rămas fără replică, iar Oțelul a egalat. 

Acesta a fost primul gol al lui Teodor Lungu pentru Oțelul Galați, la doar câteva săptămâni după transferul său la formația gălățeană. Internaționalul moldovean, în vârstă de 31 de ani, a semnat în vară un contract pe două sezoane, după despărțirea de Unirea Slobozia. 

Teodor Lungu este originar din Ialoveni și a mai evoluat în România pentru Foresta Suceava, iar în Republica Moldova a mai jucat la: Dacia Buiucani, Sfîntul Gheorghe și Petrocub – cu echipa din Hîncești cucerind titlul și Cupa Moldovei, în 2024.

Oțelul și Universitatea Craiova au încheiat meciul 1 la 1 și, după 5 etape, ambele sunt la mijlocul clasamentului. 

Între timp, Corvinul Hunedoara a produs surpriza etapei. Nou-promovata a zdrobit-o pe CFR Cluj cu 3 la 0, într-un meci disputat la Arad, și i-a oferit lui Marius Șumudică un debut de coșmar la revenirea pe banca ardelenilor. Corvinul a deschis scorul chiar înainte de pauză prin Antonio Manolache, și-a mărit avantajul prin Mihajlo Ivancevic, iar Uche Goodlad a închis tabela.

După cinci etape, Dinamo și FC Argeșul lui Vadim Rață conduc SuperLiga României, ambele cu câte 10 puncte. Primele șase echipe după sezonul regulat vor merge în play-off și vor lupta pentru titlu, iar formațiile clasate de la 7 la 16 vor continua în play-out.

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