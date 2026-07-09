Iar pe tabloul feminin, Karolina Muchova a învins-o pe Coco Gauff într-un tie-break epic, al setului decisiv. Grație succesului tenismena din Cehia ajunge în premieră în finala de la Wimbledon.

Arcadie Munteanu
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Karolina Muchova a salvat o minge de meci pentru a ajunge în prima sa finală de la Wimbledon, după o victorie palpitantă în trei seturi contra Coco Gauff. 

Karolina Muchova și-a păstrat calmul într-un tie-break decisiv extrem de tensionat, câștigând 6 la 2, 1 la 6 și 7 la 6, după două ore și 35 de minute de joc. 

În finală, Muchova o va întâlni pe compatrioata sa, Linda Noskova. Cateva minute în urmă tenismena din Cehia a învins-o în cealaltă semifinală, pe ucraineanca Marta Kostyuk.

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