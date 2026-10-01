Considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istoria Japoniei și cel mai important jucător japonez din tenisul masculin, Kei Nishikori și-a încheiat cariera profesionistă în fața propriilor suporteri. Japonezul a disputat ultimul meci la turneul de la Tokyo, unde a fost învins de americanul Frances Tiafoe. La final, Nishikori a fost aplaudat minute în șir de public, într-un moment emoționant.

La 36 de ani, Kei Nishikori a intrat pe teren la turneul ATP 500 de la Tokyo pentru ultimul meci al unei cariere de aproape două decenii. Dar niponul a dat peste Frances Tiafoe, favoritul numărul doi al turneului, americanul impunându-se în două seturi.

Japonezul a avut parte de o despărțire pe măsura carierei sale fiind aplaudat la scenă deschisă.

Kei Nishikori a devenit unul dintre cei mai importanți jucători asiatici din istoria tenisului. El a cucerit 12 titluri ATP și a disputat alte 14 finale.

În 2015, Kei Nishikori a urcat până pe locul patru mondial, cea mai bună poziție din carieră. Cel mai important moment a venit în 2014, când a devenit primul japonez și primul jucător asiatic din era Open care a ajuns în finala unui turneu de Grand Slam. La US Open, Nishikori i-a eliminat pe Stan Wawrinka și Novak Djokovic, înainte să piardă finala cu Marin Cilic. Apoi în 2016 el a mai obținut un rezultat istoric la Jocurile Olimpice de la Rio, unde a cucerit medalia de bronz la simplu.

A fost prima medalie olimpică a Japoniei la tenis în ultimii 96 de ani. În carieră, Nishikori a adunat peste 450 de victorii în circuitul profesionist și 12 trofee ATP, inclusiv a câștigat de două ori turneul de acsă de la Tokyo, în 2012 și 2014. Finalul carierei a fost marcat însă de numeroase accidentări. Problemele fizice l-au ținut perioade lungi departe de teren, iar în ultimii ani Nishikori a coborât în clasamentul ATP. Totuși, japonezul a continuat să revină pe teren până la ultimul meci, disputat chiar acasă, la Tokyo.