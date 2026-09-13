Dramă pentru Lando Norris și strategie perfectă pentru Kimi Antonelli la Madrid. Italianul a profitat de ghinionul lui Lando Norris și a câștigat primul Mare Premiu de Formula 1 organizat pe circuitul Madring. Britanicul a condus cursa, dar o decizie de strategie și o oprire lentă la boxe i-au spulberat șansa la victorie.

Kimi Antonelli a plecat de pe locul secund, după ce Lando Norris obținuse pole-position în calificări cu o diferență de doar 11 miimi de secundă. Britanicul a avut însă un start foarte bun și și-a păstrat prima poziție. La primele viraje, Antonelli a încercat să pună presiune pe Norris, dar a ieșit larg și a pierdut temporar poziția. Max Verstappen a profitat și a urcat pe locul secund, însă olandezul a fost obligat ulterior să cedeze poziția după ce a depășit limitele pistei.

Iar pentru liderul Lando Norris, momentul decisiv a venit în turul 15. Un Virtual Safety Car a apărut după incidentul lui Lance Stroll, iar mai mulți rivali au profitat imediat și au intrat la boxe. A urmat o oprire extrem de lentă. Norris a pierdut aproximativ șapte secunde și a revenit pe circuit în spatele lui Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Max Verstappen și George Russell.

Astfel, un avans de peste cinci secunde s-a transformat într-un deficit important. Antonelli a preluat controlul cursei, iar Charles Leclerc a rămas pentru o perioadă la conducere. Monegascul a rămas mai mult timp pe primul set de pneuri înainte de a intra la boxe, dar strategia Ferrari nu i-a permis să lupte pentru victorie până la final. În turul 49, Leclerc a intrat la boxe, iar Antonelli a revenit în frunte. Finalul a fost unul tensionat. Max Verstappen a pus presiune pe liderul de la Mercedes, dar Antonelli a rezistat și a trecut primul linia de sosire.

Italianul a obținut astfel a opta victorie din acest sezon și și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial. Verstappen a terminat pe locul secund, în timp ce Lando Norris a încheiat cursa pe podium, pe trei. Pentru britanic, rezultatul este cu atât mai frustrant cu cât Norris a pornit din pole-position și a condus cursa în prima parte. Acum Kimi Antonelli pleacă din Madrid cu un avantaj și mai important în lupta pentru titlul mondial. După Marele Premiu al Spaniei italianul are 292 de puncte și conduce clasamentul piloților cu un avantaj de 81 de puncte față de coechipierul său, George Russell.

