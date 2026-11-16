La doar 19 ani, a reușit ceea ce multe jucătoare visează întreaga carieră. Mirra Andreeva a cucerit Turneul Campioanelor chiar la prima participare, după o săptămână perfectă în care nu a pierdut niciun set. Rusoaica a învins-o în finală pe ucraineanca Elina Svitolina și a devenit cea mai tânără campioană a competiției din ultimii 22 de ani.

Mirra Andreeva a scris o nouă pagină de istorie în tenisul feminin. Rusoaica de doar 19 ani a câștigat Turneul Campioanelor, competiția care reunește la final de an cele mai bune opt jucătoare ale sezonului. În plus Andreeva a făcut-o într-un mod impresionant, cinci victorii din tot atâtea meciuri, fără să cedeze vreun set.

În finală Mirra Andreeva a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina. Partida a durat o oră și 48 de minute, iar rusoaica a demonstrat că poate gestiona cu maturitate momentele dificile ale unui meci cu un trofeu atât de important pe masă. Primul set a fost echilibrat și a durat 55 de minute. Andreeva a avut ocazia să închidă manșa la 5 la 4, când servea pentru câștigarea setului, însă a comis două duble greșeli și i-a permis adversarei să revină. Rusoaica nu și-a pierdut însă concentrarea, a făcut break imediat și a închis setul cu 7 la 5.

În actul secund, Svitolina a încercat să schimbe cursul partidei. Unul dintre cele mai disputate momente s-a consumat la scorul de 4-2 pentru Andreeva, când cele două au jucat un game de aproximativ zece minute, cu șase egalități. Ucraineanca a reușit să reducă din diferență, însă nu a putut opri elanul adversarei. Mirra a câștigat următoarele două game-uri și a încheiat partida cu 6 la 3.

la final tânăra jucătoare a aruncat racheta în aer și a sărbătorit alături de antrenoarea sa, fosta mare campioană spaniolă Conchita Martinez, și de membrii echipei sale. Victoria are o semnificație aparte. Andreeva este cea mai tânără campioană a Turneului Campioanelor din ultimii 22 de ani.

Mirra ANDREEVA, CÂȘTIGĂTOARE TURNEUL CAMPIOANELOR: „Le sunt recunoscătoare persoanelor din echipa mea care mă ajută să muncesc zi de zi și mă împing să-mi depășesc limitele. Uneori mă forțează să fac unele lucruri, chiar dacă nu vreau să fac nimic, dar încearcă să-mi spună că chiar dacă nu-mi place trebuie să le fac și mulțumesc că luptați cu mine. ”

Performanța îi aduce nu doar cel mai important trofeu al carierei, ci și urcarea pe locul doi în clasamentul mondial. Pentru triumful de la Turneul Campioanelor, Andreeva a încasat un cec impresionant de 3 milioane 370 de mii de dolari, suma maximă acordată unei campioane care câștigă toate meciurile. Pe lângă bani și trofeul Billie Jean King, tânăra sportivă a primit și un automobil Mercedes, realizat într-o nuanță specială de violet. Dar Mirra Andreeva nu are însă permis de conducere. La ceremonia de premiere, rusoaica a spus că noua mașină reprezintă o motivație în plus pentru a obține cât mai curând carnetul de șofer. 2026 a fost un an excelent pentru rusoaica de 19 ani. Pe lângă succesul de la Turneul Campioanelor, Mirra Andreeva a câștigat și primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros, precum și turneele de la Adelaide și Linz.